Cái giá cắt cổ của cuộc chiến Mỹ-Iran

Xung đột Mỹ-Iran có thể là cuộc chiến có giá “cắt cổ”, đã tiêu tốn của Mỹ tới 38 tỷ USD chỉ sau 6 tháng và có thể tiếp tục tăng thêm 3 tỷ mỗi tháng.

Tiêu phí 38 tỷ USD sau 6 tháng

Theo đánh giá mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), cuộc chiến Mỹ-Iran kéo dài hơn sáu tháng đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD (tính bình quân hơn 6,3 tỷ USD/tháng).

Chi phí này gần với con số 37,5 tỷ USD mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng công bố tại một phiên điều trần ở Thượng viện hồi tháng 7.

Con số của CBO được tính toán dựa trên chi phí phát sinh tới ngày 1/8 và chưa bao gồm toàn bộ chi phí của những cuộc tấn công diễn ra sau đó. CBO cũng không tính chi phí vay để tài trợ cho chiến tranh, do đó tổng hóa đơn thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Hơn nữa, cơ quan này cũng cảnh báo chi phí chiến tranh có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD/tháng, trong khi Mỹ đang phải đối mặt với sức ép về ngân sách, kho đạn dược và giá năng lượng.

Theo giới chuyên gia, chi phí này đặc biệt cao trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran không phải là một cuộc chiến tranh toàn diện, trên quy mô lớn như cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Kho tên lửa Mỹ chịu sức ép

Một trong những khoản chi lớn nhất của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc là đạn dược, đặc biệt các tên lửa chính xác tầm xa có giá vài triệu USD/quả được sử dụng với số lượng lớn trong các chiến dịch không kích của Mỹ.

CBO cho biết, chiến tranh đã gây sức ép đáng kể lên kho đạn dược của Mỹ và có thể mất khoảng 5 năm mới bổ sung được cho số lượng lớn vũ khí đã sử dụng. Reuters trước đó cũng đưa tin Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ một số loại tên lửa tầm xa trong cuộc chiến.

Điều này đặt Mỹ trước một bài toán chiến lược: Mỹ không chỉ phải duy trì hoạt động quân sự tại Trung Đông mà còn cần bảo đảm đủ kho vũ khí cho các tình huống khác trong tương lai.

Một trong những kịch bản được giới hoạch định quốc phòng Mỹ quan tâm là khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc tại khu vực Đài Loan.

Việc tiêu hao nhanh kho tên lửa trong cuộc chiến Iran vì thế trở thành vấn đề liên quan trực tiếp đến năng lực sẵn sàng chiến đấu lâu dài của Lầu Năm Góc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hormuz làm “hóa đơn chiến tranh” tăng thêm

Chi phí quân sự không phải tác động kinh tế duy nhất mà cuộc xung đột Mỹ-Iran ở khu vực Trung Đông gây ra, mà việc giao thông qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh còn làm gián đoạn dòng năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu và nhiên liệu tăng cao.

CBO ước tính cuộc chiến có thể khiến lạm phát tại Mỹ tăng thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm trong 3 tháng đầu năm 2027.

Điều này khiến chiến tranh tác động tới nền kinh tế Mỹ theo hai hướng: Chính phủ phải chi nhiều hơn cho quân sự, trong khi người tiêu dùng phải đối mặt với năng lượng và hàng hóa đắt hơn.

CBO cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ không hợp tác đầy đủ với các kiểm toán viên của cơ quan này, khiến việc đánh giá toàn diện chi phí và tình trạng kho vũ khí gặp một số hạn chế.

Trong khi đó, chính quyền của ông Donald Trump duy trì quan điểm cho rằng Quân đội Mỹ vẫn đủ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Điều đáng lưu ý là báo cáo chưa tính chi phí của các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thương mại tại Hormuz và các căn cứ Mỹ trong khu vực trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến nay. Nếu thống kê cả giai đoạn này, số tiền mà Mỹ phải bỏ ra sẽ lớn hơn nhiều so với con số 38 tỷ USD mới công bố.

Kết luận: So với các cuộc chiến Iraq và Afghanistan, tiêu tốn của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran vẫn còn quá nhỏ, nhưng đó là trong thời gian dài hạn, cuộc chiến này vẫn còn ở giai đoạn tương đối sớm để đánh giá đúng về tổng chi phí của nó.

Tuy nhiên, tốc độ chi tiêu hiện nay cho thấy, nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài, hóa đơn chi phí chiến tranh của Mỹ có thể tăng nhanh hơn nữa, sức ép tài chính sẽ ngày càng lớn đối với Mỹ.