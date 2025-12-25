Cái gì càng sạch càng nhanh hỏng: Ngay trong phòng khách nhưng nhiều người không nhận ra

Câu hỏi nghe có vẻ ngược đời, nhưng đáp án lại khiến nhiều người giật mình khi nhìn quanh ngôi nhà của mình. Không ít vật dụng càng được lau chùi kỹ, càng dùng nhiều hóa chất lại xuống cấp nhanh hơn. Tiêu biểu đó chính là đồ gỗ, đồ da cho đến thiết bị điện tử - những vật dụng thường xuất hiện ở khu vực phòng khách hay thậm chí là phòng bếp, phòng ngủ của gia đình.

Ảnh minh hoạ

Khi “sạch” không đồng nghĩa với “bền”

Trong nhiều gia đình Việt, việc lau dọn được xem là cách thể hiện sự gọn gàng và chăm chút cho không gian sống. Bàn ghế gỗ được lau mỗi ngày, sofa da được làm sạch thường xuyên, màn hình TV hay điện thoại được lau liên tục để không bám bụi. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên trang tiêu dùng và kỹ thuật quốc tế như The Spruce hay Bob Vila, lau chùi quá mức hoặc lau sai cách có thể làm hỏng vật liệu nhanh hơn.

Với đồ gỗ, nước và độ ẩm là “kẻ thù” lớn nhất. Khi lau bằng khăn quá ướt hoặc dùng dung dịch tẩy rửa mạnh, nước có thể thấm vào bề mặt, làm sợi gỗ giãn nở, gây cong vênh, bong tróc lớp phủ bảo vệ. The Spruce cảnh báo rằng việc dùng nước trực tiếp hay hóa chất không chuyên dụng sẽ phá vỡ lớp hoàn thiện của đồ gỗ, khiến bề mặt nhanh phai màu và giảm tuổi thọ.

Đồ da cũng không nằm ngoài quy luật này. Theo các chuyên gia bảo dưỡng da được dẫn trên Leather Honey, da tự nhiên cần giữ độ ẩm và dầu tự nhiên để mềm và bền. Việc lau quá thường xuyên bằng khăn ướt hoặc dung dịch tẩy rửa sẽ làm mất lớp dầu này, khiến da khô, cứng, dễ nứt gãy dù bề ngoài trông “sạch bóng”.

Ảnh minh hoạ

Ngay cả thiết bị điện tử – thứ nhiều người nghĩ càng lau càng tốt – cũng dễ bị tổn hại nếu vệ sinh không đúng cách. Consumer Reports lưu ý rằng xịt dung dịch trực tiếp lên màn hình hoặc dùng khăn thô ráp có thể tạo ra các vết xước vi mô, lâu dài làm giảm chất lượng hiển thị và tuổi thọ thiết bị.

Lau thế nào để đồ không chóng hỏng?

Điểm chung trong các khuyến cáo từ chuyên gia là không phải vật dụng nào cũng cần lau mỗi ngày, và không phải bề mặt nào cũng chịu được nước hay hóa chất mạnh. Với đồ gỗ, cách an toàn nhất là dùng khăn mềm, hơi ẩm, vắt thật khô và chỉ lau khi bề mặt thực sự bẩn. Việc đánh bóng hoặc dùng dung dịch chuyên dụng nên thực hiện theo định kỳ, thay vì ngày nào cũng làm.

Đồ da cần được lau nhẹ để loại bỏ bụi, nhưng quan trọng hơn là dưỡng da đúng cách, đúng sản phẩm, với tần suất hợp lý. Lau quá nhiều không giúp da sạch hơn mà chỉ làm da nhanh lão hóa. Trong khi đó, thiết bị điện tử nên được lau bằng khăn microfiber khô hoặc hơi ẩm, tuyệt đối tránh xịt nước hay dung dịch trực tiếp lên bề mặt.

Ảnh minh hoạ

Theo tổng hợp từ Bob Vila, một trong những sai lầm phổ biến nhất khi chăm sóc nhà cửa là dùng một loại khăn và một loại hóa chất cho mọi bề mặt, dựa trên cảm giác “bóng và thơm” để đánh giá độ sạch. Thực tế, mỗi chất liệu có đặc tính riêng và cần cách vệ sinh khác nhau. Lau đúng lúc, đúng cách mới là yếu tố giúp vật dụng bền lâu.