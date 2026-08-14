Cadillac Escalade gần 15 năm tuổi rao giá thấp hơn Toyota Fortuner: Máy V8, vành 22 inch, nhiều tiện ích hơn xe sang ngày nay

Cadillac Escalade là mẫu SUV cỡ lớn đại diện cho giới nhà giàu, quyền lực không chỉ tại Việt Nam mà trên cả thế giới.

Một chiếc Cadillac Escalade đời 2012 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với giá hơn 900 triệu đồng. ODO không được công bố. Người bán không chia sẻ quá nhiều về tình trạng hiện tại của xe.

Cùng tầm giá hơn 900 triệu này, cũng 7 chỗ ngồi, người tiêu dùng có thể cân nhắc một chiếc Toyota Fortuner đời khoảng 2022-2023. Tất nhiên, mỗi xe sẽ có ưu/nhược điểm khác nhau dù cùng tầm tiền mua lại.

Đầu tiên, Cadillac Escalade nói chung có thiết kế vuông vức. Dòng xe còn gắn liền với hình ảnh những ngôi sao quốc tế sử dụng, hoặc các chính khách nhờ phần ngoại hình lực lưỡng này. Khung gầm, thân vỏ cũng có phần chắc chắn, đầm xe hơn các mẫu xe Nhật Bản. Chiếc Cadillac Escalade rao bán có loạt trang bị theo xe mà Toyota Fortuner không có như bộ mâm 22 inch, bậc điện thò/thụt điện, đặc biệt là động cơ V8.

Quay sang dòng xe Toyota Fortuner, mẫu SUV Nhật Bản không có nhiều trang bị nổi bật theo xe, đặc biệt là tiện nghi nội thất. Nhưng điểm mạnh đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, ít hỏng hóc. Tuy nhiên, chiếc Escalade này cũng không ứng dụng nhiều hệ thống điện tử như xe thời nay nên độ bền bỉ được dự đoán sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Theo bài đăng, chiếc Cadillac Escalade này không phải bản "thùng to" nên đuôi xe khá ngắn, chiều dài tổng thể chỉ khoảng 5,1 mét thay vì 5,6 mét. Những bức ảnh chụp cho thấy ngoại thất vẫn ở mức khá, lớp sơn đen bóng vẫn mới và các chi tiết chrome hay chóa đèn chưa có dấu hiệu xuống cấp.

Khoang nội thất của chiếc SUV cao cấp ngày nào đã khấu hao khá nhiều theo thời gian nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Những chi tiết ốp gỗ đã mất độ bóng cần thiết, da bọc ghế cũng không còn căng. Khoang nội thất vẫn giữ nguyên bản thay vì độ lại hệ thống giải trí dạng màn hình Android, nên sẽ rất phù hợp với những ai thích mua xe "zin".

Vì là phiên bản Platinum cao cấp nên chiếc Cadillac Escalade này có nhiều trang bị tiện nghi như hàng trước chỉnh điện đa hướng và có sưởi ấm/làm mát, sưởi ấm vô lăng, loa Bose, màn hình giải trí trên trần cho hàng ghế sau,... Đây đều là những tiện ích mà Toyota Fortuner sẽ không có được.

Cadillac Escalade được trang bị động cơ xăng 6.2L, máy V8 hút khí tự nhiên, cho ra công suất cực đại 403 mã lực và 564 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Nền tảng khối động cơ này được cho là sử dụng chung với mẫu VinFast President từng mở bán tại Việt Nam nhưng khác về tùy chọn hộp số và công suất động cơ. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu của Cadillac Escalade sẽ là một tiêu chí mà những người mua cũ nên quan tâm trong khi Toyota Fortuner chắc chắn sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn đáng kể.

Một số hình ảnh Cadillac Escalade 2012 đang rao bán: