Cách xử lý lỗi tài khoản an sinh xã hội không hiện ngân hàng để nhận 100K quà 2/9

Hiện nay trên ứng dụng VNeID, tài khoản định danh mức 2 đã có mục “An sinh xã hội” để người dân tích hợp số tài khoản cá nhân của mình. Quà tặng nhân dịp Quốc khánh 2/9 với mức 100.000 đồng cho mỗi công dân Việt Nam sẽ được chi trả vào tài khoản an sinh xã hội này nếu người dân nhận quà theo phương thức chuyển khoản.

Lỗi tài khoản an sinh xã hội không hiện ngân hàng thường thấy khi đăng nhập VNeID để tích hợp tài khoản ngân hàng. Cụ thể khi truy cập nhiều người dùng gặp Lỗi không tìm thấy ngân hàng trong Tài khoản hưởng an sinh xã hội" hay "Không tìm thấy kết quả phù hợp".

Tuy nhiên nhiều người chưa biết nguyên nhân cũng như cách khắc phục lỗi này như thế nào và khắc phục ra sao. Người dùng có thể tham khảo những thông tin dưới đây:

Chưa thực hiện định danh tài khoản lên mức 2: Người dùng không thể truy cập phần "An sinh xã hội" để tích hợp số tài khoản. Cách khắc phục: Cần thực hiện định danh mức 2 tại công an xã, phường.

Ngân hàng chưa hỗ trợ tích hợp: Hiện có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các an sinh xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank.

Nếu tài khoản ngân hàng của người dùng không thuộc các Ngân hàng này sẽ không tích hợp được tài khoản an sinh. Người dùng cần tích hợp tài khoản các ngân hàng nếu trên. Nếu vẫn chưa có số tài khoản có thể nhận tiền an sinh theo phương thức trực tiếp.

Do hệ thống quá tải: Lượng người dùng truy cập ứng dụng quá nhiều sẽ dẫn đến hệ thống quá tải và không hiển thị các thông tin thông thường. Người dùng có thể thoát ứng dụng và truy cập lại nhiều lần đến khi hệ thống hoạt động bình thường.

Chưa cập nhật VNeID phiên bản mới nhất: Người dùng không thấy mục "An sinh xã hội" hoặc không truy cập được mục này. Người dùng cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của VNeID từ kho ứng dụng IOS/ Android.

Nếu khắc phục theo những cách trên vẫn không được, người dùng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ của ứng dụng VNeID hoặc ngân hàng muốn liên kết để được hỗ trợ cụ thể.












