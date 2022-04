Cách ủ chín hoa quả không cần dùng thuốc và phân biệt hoa quả chín ép

Ảnh minh họa

Túi giấy: Tất cả các trái cây đều có khí ethylene và sẽ phát tán khí trong quá trình tự làm chín mình, do đó, bạn cho trái cây chưa chín vào túi giấy, buộc miệng túi hơi lỏng một chút để khí ethylene không thoát ra được. Chất khí này sẽ khiến trái cây nhanh chín hơn. Bạn nên giữ túi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, để trong nhiệt độ phòng sẽ đem lại kết quả tốt nhất.

Vải bông: Bạn bọc hoa quả như đào, mận hoặc những trái cây có vỏ mềm trong một chiếc khăn bông hoặc miếng vải lanh mềm và sạch. Nếu khăn vải không đủ rộng, bạn có thể đặt một tấm khăn ở phía dưới, úp phần cuống của trái cây xuống phía dưới rồi phủ một lớp khăn khác lên trên cho đến khi trái cây mềm, có mùi thơm là có thể ăn được.

Sử dụng gạo: Tất cả các loại gạo đều có thể giữ khí ethylene rất tốt. Để trái cây chín đều và nhanh, bạn cần vùi sâu trái cây xuống gạo. Phương pháp này chỉ nên áp dụng cho những trái cây xanh hoàn toàn, hoặc bạn muốn ăn ngay trong ngày hôm sau.

Dùng táo hoặc chuối chín: Hai loại quả này giải phóng ethylene nhiều hơn các loại trái cây khác, vì thế, chúng thúc đẩy quá trình chín của các trái cây cùng túi. Để ủ chín trái cây, bạn cho táo hoặc chuối chín vào túi giấy/túi nilon đựng hoa quả, buộc kín miệng túi để qua đêm. Sáng hôm sau, túi hoa quả của bạn sẽ chín.

Dùng khói hương: Trái cây khi tiếp xúc với khói nhang (hương) thường xuyên trong thời gian nhất định sẽ được thúc đẩy quá trình sản sinh ethylene một cách nhanh chóng. Bạn có thể đặt bát đốt nhang trong thùng, chậu lớn, cho trái cây xanh vào đó rồi đậy nắp. Nhang cháy hết thì lấy ra, ủ kín trong thùng và chỉ việc chờ chúng chín để thưởng thức.

Lưu ý: Tất cả những phương pháp này đều có thể áp dụng cho bơ, đu đủ, chuối, hồng xiêm, dưa bở, xoài, đào, lê, mận, dứa, cà chua, na... Đối với táo, việt quất, cherry, nho, lựu, dâu tây, mâm xôi, dưa hấu, cam, chanh, bưởi, quýt... thì ngon nhất là khi được làm chín trên cây, bạn nên bảo quản tủ lạnh trước khi ăn, Đối với hồng ngâm, muốn quả chín nhanh, bạn hãy ngâm vào chậu nước lã.

Cách phân biệt hoa quả chín ép

Để kiểm tra hoa quả thực sự chín đến hay chín ép, bạn có thể sử dụng một số cách sau..

Bơ: Đối với bơ non chín ép khi ăn sẽ có vị nhẳn đắng, bơ chín sẽ không dậy mùi thơm và nhanh nhũn. Do đó, khi chọn bơ, bạn hãy nhìn phần cuống của bơ. Nếu vết cuống to thì đó là bơ non. Bạn hãy chọn quả bơ có vỏ căng bóng, hơi sần sùi, cầm chắc tay. Nếu bóp nhẹ tay, bạn thấy hơi mềm nhưng vẫn chắc, không ọp. Khi bấm vào cuống, thấy hơi mềm tức là bơ vừa chín đến và ăn ngon. Không nên chọn bơ đã mềm nhũn vì lúc đó bơ đã hỏng hoặc mất đi mùi thơm ngậy.

Chuối: Chuối có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, được nhiều người ưa chuộng song đây lại là loại quả hay bi chín ép nhờ dấm thuốc. Quả chuối chín ép bằng hóa chất thì thân chín vàng đều, đẹp, nhưng cuống vẫn có màu xanh và đầu ngọn vẫn dính nhựa. Khi bóc vỏ ra ăn, thịt chuối vẫn sượng như ăn cơm sống. Chuối chín tự nhiên sẽ không có hiện tượng này, các quả trong nải chuối thường chín không đều nhau.

Cam: Để cam tươi lâu, nhiều thương nhân tiêm chất bảo quản. Quả cam có chất bảo quản thường có vỏ ngoài có độ bóng cao và dính, màu vàng sẫm, loang lổ, không đều. Cam chín tự nhiên có màu vàng đều.

Xoài: Những quả xoài vỏ ngoài màu xanh hoặc xanh nhạt, bên trong ruột chín vàng và không có vị xoài thường được ngâm tẩm nhiều chất bảo quản. Do đó, bạn nên chọn xoài mềm, chín đều và có mùi thơm.