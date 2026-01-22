Chúng ta thường bước vào năm mới với một danh sách dài những mục tiêu, nhưng đôi khi lại thiếu đi một "bản đồ" chỉ đường. Nhà thần số học Joanne Jones từ Trusted Psychics chia sẻ rằng: "Thần số học không phải là những lời tiên đoán cứng nhắc, mà là cách chúng ta hiểu về chu kỳ cá nhân của mình. Mỗi con số mang một dòng năng lượng riêng. Khi nhận ra quy luật này, bạn sẽ biết lúc nào nên tăng tốc, lúc nào nên lùi lại một bước để quan sát, từ đó đón nhận cơ hội một cách tự tin mà không còn cảm giác lo âu hay áp lực".

Thực tế, năm 2026 mang trong mình những rung cảm của sự chuyển mình mạnh mẽ. Để biết mình "thuộc về" dòng chảy nào, việc đầu tiên bạn cần làm là tìm ra Con số chủ đạo (Life Path Number) của chính mình.

Cách tìm con số chủ đạo của bạn cực đơn giản

Hãy viết ngày tháng năm sinh của bạn ra giấy và cộng dồn các chữ số lại cho đến khi còn một chữ số duy nhất (từ 1 đến 9). Lưu ý: Nếu cộng ra số 11, 22 hoặc 33, hãy giữ nguyên vì đây là những "Con số bậc thầy".

Ví dụ: Bạn sinh ngày 14/05/1990

Ngày sinh: 1 + 4 = 5

Tháng sinh: 0 + 5 = 5

Năm sinh: 1 + 9 + 9 + 0 = 19; tiếp tục 1 + 9 = 10; 1 + 0 = 1

Cộng ba kết quả lại: 5 + 5 + 1 = 11.

Kết quả: Bạn sở hữu Con số bậc thầy 11.

Nếu tổng cuối cùng của bạn là 18, số chủ đạo của bạn sẽ là 9 (1 + 8). Sau khi đã có con số của mình, hãy cùng xem "vũ trụ" gửi gắm điều gì cho bạn trong năm 2026 nhé.

Nhóm con số "Bậc thầy": Khi trực giác dẫn lối thành công

Số 11 – Người có tầm nhìn: Năm 2026 là năm để bạn tin vào linh tính của mình. Đừng quá lý trí, đôi khi "cảm giác" lại chính là kim chỉ nam đúng đắn nhất.

Tháng may mắn: Tháng 2 và tháng 11. Đây là lúc bạn nên gật đầu với những quyết định quan trọng.

Số 22 – Người xây dựng vĩ đại: Đây là năm bạn thấy những nền móng mình dày công xây dựng bắt đầu nở hoa. Những ước mơ về một ngôi nhà hay một sự nghiệp riêng sẽ dần thành hình.

Tháng may mắn: Tháng 4 là lúc bắt tay vào làm, và tháng 9 là lúc gặt hái quả ngọt.

Số 33 – Người thầy chữa lành: Trọng tâm của bạn năm nay là sự bao dung và chia sẻ. Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác hoặc chăm sóc tổ ấm.

Tháng may mắn: Tháng 6 để sắp xếp lại chuyện nhà cửa, tháng 8 để yêu chiều bản thân và tìm lại sự cân bằng.

Nhóm số từ 1 đến 9: Tận dụng "thời điểm vàng" để bứt phá

Số 1 – Khởi đầu mới và sự quyết đoán: 2026 là sân chơi của bạn. Nếu đang ấp ủ một dự án riêng hoặc muốn làm mới một mối quan hệ, đây là lúc để "bật đèn xanh".

Thời điểm rực rỡ: Tháng 2, tháng 6 và tháng 9.

Số 2 – Sự kết nối và cộng tác: Bạn không cần phải gồng gánh một mình. Năm nay, sức mạnh của bạn nằm ở sự đồng hành. Những mối quan hệ đối tác hay tình yêu sẽ thăng hoa nếu bạn biết chia sẻ.

Thời điểm rực rỡ: Tháng 3, tháng 7 và tháng 11.

Số 3 – Sáng tạo và tỏa sáng: Hãy để thế giới thấy tài năng của bạn. Đừng ngại thử những điều mới mẻ hay tham gia vào các hoạt động xã hội sôi nổi.

Thời điểm rực rỡ: Tháng 5, tháng 8 và tháng 12.

Số 4 – Kỷ luật và tài chính: Đây là năm để bạn "thắt lưng buộc bụng" một cách thông minh và lập kế hoạch dài hạn. Sự ổn định sẽ mang lại cho bạn cảm giác an tâm.

Thời điểm rực rỡ: Tháng 1, tháng 4 và tháng 10.

Số 5 – Tự do và những chuyến đi: Nếu bạn cảm thấy cuồng chân, đó là vì 2026 thôi thúc bạn thay đổi. Một chuyến du lịch xa hay một bước chuyển nghề nghiệp đột ngột có thể mang lại vận may không ngờ.

Thời điểm rực rỡ: Tháng 3, tháng 6 và tháng 9.

Số 6 – Gia đình và sự vỗ về: Trái tim bạn sẽ hướng về những người thân yêu. Đây là năm tuyệt vời để hàn gắn các rạn nứt hoặc đơn giản là tận hưởng những bữa cơm ấm áp bên gia đình.

Thời điểm rực rỡ: Tháng 2, tháng 7 và tháng 12.

Số 7 – Chiêm nghiệm và chiến lược: Đừng vội vã. 2026 yêu cầu bạn học hỏi thêm và dành thời gian cho bản thân. Những khoảng lặng sẽ giúp bạn nhìn ra những cơ hội mà trước đây bạn bỏ lỡ.

Thời điểm rực rỡ: Tháng 4, tháng 8 và tháng 11.

Số 8 – Tiền bạc và thành tựu: Tin vui cho những người số 8, đây là năm của sự thịnh vượng. Những nỗ lực trong quá khứ sẽ được đền đáp bằng con số trong tài khoản và vị thế trong công việc.

Thời điểm rực rỡ: Tháng 1, tháng 5 và tháng 10.

Số 9 – Khép lại và tái sinh: Đã đến lúc buông bỏ những gì không còn phù hợp. Hãy dọn dẹp lại tâm trí và cả không gian sống để đón nhận những điều tốt đẹp hơn đang chờ phía trước.

Thời điểm rực rỡ: Tháng 3, tháng 6 và tháng 12.

Chuyên gia Joanne Jones khuyên bạn nên đánh dấu những "tháng vàng" này vào lịch hoặc cuốn sổ tay nhỏ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thần số học giống như một dự báo thời tiết: Nó cho bạn biết khi nào trời nắng để bạn ra ngoài, khi nào trời mưa để bạn mang ô. Việc đi đâu và làm gì vẫn nằm trong tay bạn.

Đừng ép buộc bản thân phải thành công ngay lập tức. Hãy quan sát những dấu hiệu nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nếu tháng 2 là tháng của tình yêu, hãy mở lòng hơn một chút, mỉm cười nhiều hơn một chút. 2026 không chỉ là một con số, đó là một hành trình đầy tiềm năng để bạn hiểu rõ bản thân và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)