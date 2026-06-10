Cách Sơn Tùng M-TP công khai người yêu

Suốt nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP luôn kín tiếng về đời tư nhưng cách nam ca sĩ để một cái tên xuất hiện lại khiến công chúng đặc biệt chú ý.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng top đầu Việt Nam, Sơn Tùng M-TP luôn nhận được lượt thảo luận lớn mỗi khi ra mắt sản phẩm âm nhạc. Không những thế, chuyện đời tư, tình cảm của nam ca sĩ cũng luôn là đề tài khiến công chúng tò mò. Bởi lẽ hoạt động cả 1 thập kỷ trong nghề nhưng netizen vẫn chỉ được nghe về “bạn gái tin đồn” của Sơn Tùng chứ chưa từng thấy anh chàng công khai chuyện tình cảm, hẹn hò với ai.

Đặc biệt từ khi Hải Tú chính thức gia nhập công ty giải trí của Sơn Tùng, làm “gà cưng” của Chủ tịch, những tin đồn xoay quanh mối quan hệ của cả 2 càng dày đặc. Dù người trong cuộc vẫn thể hiện ra ngoài là anh em đồng nghiệp hay là sếp và nhân viên nhưng những gì "team qua đường" thu thập lại cho ra suy nghĩ khác.

Sơn Tùng và Hải Tú luôn xuất hiện với danh nghĩa anh em đồng nghiệp, sếp và nhân viên nhưng cũng vướng không ít những tin đồn xoay quanh mối quan hệ

Không chỉ có những lần bị soi diện đồ đôi, Sơn Tùng và Hải Tú từng có đến 2 lần bị bắt gặp cùng ra vào biệt thự riêng ở Nhà Bè (TP.HCM). Ngoài ra, Chủ tịch và “nàng thơ” cũng từng "đánh lẻ" dạo chợ Đà Lạt, ghé vào một cửa hàng quần áo hay cùng nhau đi du lịch Thái Lan.

Dù liên tục bị bắt gặp chung khung hình và bị cư dân mạng soi ra hàng loạt hint rõ ràng, cả Sơn Tùng M-TP lẫn Hải Tú vẫn chọn cách giữ im lặng. Không xác nhận, cũng không phủ nhận, thái độ nhất quán này khiến mối quan hệ của cả hai suốt nhiều năm qua luôn nằm trong sự tò mò của công chúng và trở thành đề tài bàn tán chưa từng hạ nhiệt trên mạng xã hội.

Những lần cặp đôi bị "team qua đường" bắt gặp chung khung hình từng được bàn tán xôn xao MXH

Thời điểm debut, Hải Tú giữ vai trò là talent độc quyền thuộc công ty của Sơn Tùng. Thế nhưng cô chỉ đảm nhận vai trò diễn viên trong 2 dự án MV là Chúng Ta Của Hiện Tại và Chúng Ta Của Tương Lai. Thời gian còn lại, Hải Tú gần như không có hoạt động mới, chỉ thỉnh thoảng mới cập nhật MXH và xuất hiện bên cạnh Sơn Tùng như một nhân viên trong công ty bình thường.

Mới đây nhất, MV Come My Way của Sơn Tùng, Hải Tú đảm nhận vai trò mới là quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tên thật, Hải Tú xuất hiện với nickname Emma Le. Cô cũng lập một tài khoản Instagram với tên này và hoạt động dưới “danh phận mới”.

Cũng từ đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục “soi” ra Sơn Tùng có động thái ưu ái “gà cưng”. Dù không hề theo dõi tài khoản mới của Hải Tú nhưng trong bài đăng đầu tiên của cô nàng, nam ca sĩ cũng đã nhanh chóng “thả tim”. Hành động công khai này khiến dân tình cho rằng Chủ tịch Sơn Tùng M-TP rất ủng hộ vai trò, vị trí mới của Hải Tú.

Sơn Tùng M-TP "thả tim" bài đăng trên tài khoản Instagram mới của Hải Tú

Trong clip hậu trường của MV, Sơn Tùng hé lộ những khoảnh khắc đời thường hiếm thấy phía sau một trong những sản phẩm được chú ý nhất sự nghiệp. Trong hàng chục bức ảnh được anh công khai đăng tải, Hải Tú xuất hiện với tần suất dày đặc bên cạnh Sơn Tùng và ekip sản xuất. Không còn là hình ảnh một diễn viên đứng trước ống kính, cô đeo bộ đàm, tai nghe, trực tiếp tham gia vận hành dự án.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Hải Tú đang trao đổi, giải thích các vấn đề liên quan đến bối cảnh và set quay cho Sơn Tùng. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi nó phần nào cho thấy vị trí thực sự của cô. Bên cạnh đó còn thể hiện một khía cạnh khác của Hải Tú - điều gần như trước đây chưa từng được tiết lộ rộng rãi.

Trong hàng chục bức ảnh Sơn Tùng công khai đăng tải, Hải Tú đặc biệt xuất hiện với vai trò mới

Cô cũng đăng tải hình ảnh một khoảnh khắc vui vẻ bên Sơn Tùng khi cùng thực hiện dự án

Trên thực tế, suốt nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP chưa từng có bất kỳ phát ngôn trực tiếp nào liên quan đến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ với Hải Tú. Ngay cả khi cô liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi hay vướng vào những cuộc bàn luận trên mạng xã hội, nam ca sĩ vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối.

Chính vì vậy, việc Hải Tú xuất hiện trong phần credit của MV Come My Way với vai trò cụ thể được xem là động thái đặc biệt.

Không phải một màn công khai tình cảm hay lời khẳng định nào về đời tư nhưng đây lại là lần hiếm hoi Hải Tú được giới thiệu chính thức về công việc và vị trí của mình trong M-TP Entertainment. Thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh "nàng thơ", diễn viên độc quyền hay nhân vật thường xuyên bị gọi tên trong các tin đồn, cô giờ đây được nhìn nhận như một thành viên tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm của công ty.

Hải Tú (áo trắng) luôn ở cạnh hỗ trợ Sơn Tùng

Việc Hải Tú xuất hiện trong phần credit của MV Come My Way với vai trò cụ thể được xem là động thái đặc biệt

Với nhiều khán giả, cách Sơn Tùng để Hải Tú xuất hiện trong hậu trường, góp mặt dày đặc bên cạnh ekip và được ghi nhận bằng một vai trò rõ ràng cũng mang một thông điệp ngầm.

Sau tất cả, Hải Tú vẫn hiện diện trong hệ sinh thái M-TP Entertainment, vẫn đồng hành trong công việc và là một phần của bộ máy vận hành phía sau các dự án của Sơn Tùng.

Do đó, không ít người xem đây là lời giới thiệu rõ ràng nhất mà Sơn Tùng dành cho Hải Tú trước công chúng. Bởi đôi khi, có những điều không cần nói thẳng mà ai cũng có thể tự cảm nhận theo cách riêng của mình. Và việc một người luôn có mặt ở đó, trong những dấu mốc quan trọng của bạn đã là một câu trả lời đủ rõ ràng hơn bất kỳ lời xác nhận nào.