Trứng vịt lộn (hay còn gọi là hột vịt lộn) là trứng vịt đã được ấp trong thời gian khoảng 18–21 ngày, phôi bên trong đã phát triển thành hình hài con vịt con. Còn trứng vịt thường (trứng chưa ấp) chỉ là trứng mới đẻ, có thể chứa phôi hoặc không (trứng không có trống), phôi chưa phát triển.

Do sự khác biệt về quá trình phát triển nên trứng vịt lộn có thành phần dinh dưỡng cao hơn, chứa nhiều protein, canxi và sắt hơn trứng thường.

Trứng vịt lộn là món ăn không chỉ ngon mà còn rất bổ, được xem là “thần dược” giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực. Tuy nhiên, không ít người từng “dở khóc dở cười” vì cứ nhặt trứng trả tiền, không hỏi người bán trong khi bản thân không tinh nên mua nhầm trứng thường, tưởng là trứng vịt lộn hoặc ngược lại.

Bạn có biết cách phân biệt trứng vịt lộn và trứng thường? (Ảnh: Cida Recetas)

Việc phân biệt hai loại trứng này tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi người mua phải có chút tinh ý và kinh nghiệm.

Phân biệt trứng vịt lộn và trứng thường qua hình dáng và màu sắc vỏ trứng

Đây là cách phổ biến và dễ thực hiện nhất. Trứng vịt thường có vỏ sáng màu, bề mặt nhẵn, đôi khi hơi bóng, khi cầm lên cảm giác nhẹ tay. Trứng mới thường có lớp phấn mịn tự nhiên phủ bên ngoài vỏ, giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn.

Trứng vịt lộn có vỏ trông sậm màu hơn, có thể hơi nhám, đôi khi xuất hiện vết đốm hoặc mốc trắng mờ do quá trình ấp; khi cầm có cảm giác nặng hơn trứng thường vì bên trong phôi đã phát triển và mất một phần nước.

Một mẹo nhỏ để phân biệt trứng vịt lộn và trứng thường bằng mắt: Nếu bạn đặt một quả trứng thường và một quả trứng vịt lộn hai quả trứng cạnh nhau, quả vịt lộn sẽ có màu hơi xám hơn, không sáng và trong như quả trứng thường.

Soi trứng dưới ánh sáng

Cách này được người bán chuyên nghiệp áp dụng nhiều nhất, đặc biệt trong các cơ sở ấp trứng hoặc quán ăn.

Dùng đèn pin hoặc bóng đèn nhỏ, soi vào giữa lòng trứng trong phòng tối. Nếu là trứng thường, ánh sáng xuyên qua dễ dàng, thấy lòng trắng trong, lòng đỏ tròn đều và nằm ở giữa. Nếu là trứng vịt lộn, ánh sáng bị chặn lại nhiều hơn, bạn sẽ thấy phần tối đậm ở một đầu trứng (nơi phôi vịt phát triển), có thể nhận ra đường gân máu hoặc phần mờ đục.

Đây là mẹo phân biệt trứng vịt lộn và trứng thường khá chính xác, được nhiều người tin tưởng, đặc biệt khi mua số lượng lớn.

Đặt 2 loại trứng cạnh nhau, trứng vịt lộn sẽ có màu hơi xám hơn, không sáng và trong như quả trứng thường. (Ảnh: AI)

Phân biệt trứng vịt lộn và trứng thường bằng nước muối

Dân gian có một cách rất thú vị: Thả trứng vào dung dịch nước muối loãng (khoảng 10% muối).

Trứng thường mới đẻ sẽ chìm hoàn toàn dưới đáy bát vì trọng lượng nhẹ và không khí bên trong ít. Trứng vịt lộn do đã mất nước trong quá trình ấp và có phôi phát triển nên trọng lượng riêng cao hơn, trứng có xu hướng nằm ngang hoặc hơi nghiêng, đôi khi nổi lên một phần đầu. Trứng cũ, hỏng nổi hẳn lên mặt nước, tuyệt đối không nên ăn.

Tuy không chính xác tuyệt đối nhưng đây là cách phân biệt trứng vịt lộn và trứng thường hữu hiệu trong trường hợp không có đèn soi.

Cảm nhận khi lắc trứng

Đây là cách phân biệt trứng vịt lộn và trứng được những người giàu kinh nghiệm áp dụng. Lắc nhẹ quả trứng gần tai, trứng vịt thường sẽ không có tiếng động hoặc tiếng rất nhẹ vì lòng trắng và lòng đỏ vẫn còn đặc và chưa bị tách rời. Với trứng vịt lộn, bạn có thể nghe thấy tiếng “lục cục” hoặc cảm giác chất lỏng di chuyển chậm chạp bên trong. Đó là do phôi vịt đã phát triển, các phần bên trong không còn đồng nhất.

Phương pháp này đòi hỏi người có “tay nghề” vì nếu lắc quá mạnh có thể làm hỏng phôi trứng.

Phân biệt bằng âm thanh khi gõ nhẹ

Đây là một mẹo nhỏ ít người biết: Khi gõ nhẹ hai quả trứng vào nhau hoặc dùng muỗng gõ vào vỏ, âm thanh của trứng thường sẽ thanh và vang hơn, trong khi trứng vịt lộn cho tiếng trầm, đục. Nguyên nhân là do phần không khí bên trong trứng vịt lộn đã bị giảm, khiến độ đàn hồi của vỏ kém hơn.

Vài lưu ý khi mua, bảo quản và sử dụng trứng

Dù là trứng vịt lộn hay trứng thường, người tiêu dùng cũng nên lưu ý một số điểm để đảm bảo an toàn thực phẩm:

- Nên mua ở nơi uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

- Tránh mua trứng bị nứt, vỡ, hoặc có mùi lạ.

- Nếu không ăn ngay, nên bảo quản trứng vịt thường trong ngăn mát tủ lạnh (khoảng 4–8°C), có thể giữ được 2–3 tuần. Riêng trứng vịt lộn nên dùng trong 1–2 ngày, không để quá lâu vì phôi bên trong sẽ tiếp tục phát triển và dễ hỏng.

- Khi luộc trứng vịt lộn, nên rửa sạch vỏ trước, tránh vi khuẩn bám ngoài vỏ xâm nhập bên trong.

Trứng vịt lộn có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không nên ăn quá nhiều. Người lớn chỉ nên ăn 2–3 quả/tuần, còn trẻ em hoặc người có mỡ máu, cao huyết áp nên hạn chế. Trứng thường phù hợp để dùng hằng ngày, có thể chế biến đa dạng hơn (luộc, chiên, hấp, kho...).

Nếu muốn bồi bổ cơ thể, bạn có thể chọn trứng vịt lộn ăn kèm rau răm và gừng — vừa giúp ấm bụng, vừa giảm cholesterol. Còn nếu chỉ muốn bổ sung dinh dưỡng nhẹ nhàng, trứng vịt thường là lựa chọn an toàn và dễ tiêu hóa.