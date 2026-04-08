Cách người lương 10 triệu mua vàng hàng tháng

Trước đây, tôi từng nghĩ “lương 10 triệu đủ sống đã là may, nói gì đến tiết kiệm hay mua vàng”. Còn bây giờ, tôi phải thừa nhận đó chỉ là một lời ngụy biện. Bởi với mức lương 10 triệu, tôi vẫn có thể mua được 0,1 chỉ vàng hàng tháng. Đương nhiên, các khoản chi tiêu cố định khác vẫn được đảm bảo.

Ban đầu chỉ là “thử mua” xem sao, nhưng càng ngày tôi lại càng ham và thực sự đã duy trì thói quen này được 4 tháng. Mỗi tháng mua 0,1 chỉ trong khi lương không hề tăng. Sự thay đổi chỉ gói gọn trong 3 điều dưới đây.

1. Không đi làm muộn để đảm bảo không bị trừ tiền lương

Nghe có vẻ chẳng liên quan, nhưng việc đi làm đúng giờ lại là nền tảng đầu tiên giúp tôi giữ được kế hoạch tài chính. Trước đây, tôi từng có thói quen đi trễ vài phút, nghĩ rằng không đáng kể. Nhưng cộng dồn lại, những khoản bị trừ lương hoặc đánh giá hiệu suất thấp khiến thu nhập thực nhận bị hụt đi.

Khi đặt mục tiêu mỗi tháng phải mua 0,1 chỉ vàng, tôi bắt đầu nghiêm túc hơn với câu chuyện giờ giấc. Tôi đi ngủ sớm hơn, chuẩn bị sẵn đồ từ tối hôm trước, và hạn chế việc “nán lại thêm 5 phút trên giường mỗi sáng”. Nhờ vậy, thu nhập của tôi ổn định hơn, không bị thất thoát những khoản nhỏ nhưng đều đặn. Khi nguồn tiền không bị hao hụt vô lý, việc trích ra khoảng 1,7 - 1,8 triệu đồng để mua vàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

2. Không mua sắm linh tinh dù chỉ là món đồ vài chục nghìn

Trước đây, tôi thường có suy nghĩ “mua cái này có mấy chục nghìn thôi mà”, và rồi mỗi ngày một món nhỏ, cuối tháng nhìn lại mới thấy số tiền đã đi đâu mất.

Khi bắt đầu mua vàng, tôi đặt ra nguyên tắc: Bất cứ món đồ nào không thực sự cần thiết đều phải cân nhắc lại. Tôi không cấm bản thân mua sắm, nhưng luôn tự hỏi: “Nếu mua món này, mình có đang tự lấy đi một phần của 0,1 chỉ vàng không?”.

Câu hỏi đó giúp tôi tỉnh táo hơn. Những món đồ nhỏ dần được cắt giảm, và số tiền tiết kiệm được lại chính là phần bù vào khoản mua vàng hàng tháng. Điều thú vị là tôi không cảm thấy thiếu thốn, mà ngược lại còn thấy rõ ràng hơn giá trị của từng đồng mình chi ra.

3. Bớt ăn vặt

Ăn vặt từng là khoản chi “vô hình” lớn nhất của tôi. Một ly trà sữa, một gói snack, hay vài món chống “buồn miệng” buổi xế chiều,... tất cả cộng lại có thể lên đến tiền triệu hàng tháng.

Tôi không cắt hoàn toàn, nhưng giảm tần suất. Thay vì ngày nào cũng mua, tôi giới hạn lại, ví dụ một tuần chỉ 1-2 lần. Những lúc còn lại, tôi mang theo đồ ăn nhẹ từ nhà. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn khiến tôi ăn uống có ý thức hơn.

Sau một thời gian, tôi nhận ra số tiền tiết kiệm từ việc bớt ăn vặt gần như đủ để bù vào phần lớn chi phí mua 0,1 chỉ vàng mỗi tháng. Điều này khiến mục tiêu tích lũy trở nên khả thi hơn rất nhiều, thay vì cảm giác phải “cố gắng gồng”.

4. Nhận lương là đi mua vàng, không cần canh giá

Ban đầu, tôi cũng từng có ý định chờ giá vàng lên xuống để mua cho “hời”. Nhưng rồi tôi nhận ra, với lượng mua chỉ 0,1 chỉ mỗi tháng, việc canh giá gần như không mang lại khác biệt đáng kể. Thay vào đó, tôi chọn cách đơn giản hơn: Cứ nhận lương là đi mua ngay. Việc này giúp tôi tránh được tâm lý trì hoãn, rồi cuối cùng lại tiêu mất số tiền đó vào việc khác.

Khi biến việc mua vàng thành một thói quen cố định, tôi không còn phải suy nghĩ nhiều. Nó giống như một khoản “chi tiêu bắt buộc” cho tương lai. Giá có thể chênh vài chục nghìn, nhưng đổi lại là sự đều đặn và kỷ luật - điều quan trọng hơn rất nhiều trong dài hạn.

Sau 4 tháng mua vàng, tôi nhận ra mức lương 10 triệu không phải là rào cản. Điều cốt lõi không nằm ở việc kiếm thêm thật nhiều tiền, mà là cách mình quản lý những gì đang có. Và quan trọng hơn, cảm giác nhìn số vàng tăng dần theo từng tháng mang lại một sự yên tâm rất rõ ràng: Mình đang thực sự tích lũy, chứ không chỉ “để tiền trôi đi” mà không biết nó đã đi đâu.