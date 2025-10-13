Cách Ngân 98 "rải tiền"

Không phải gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng, Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) được biết đến là “hot girl thị phi” khi vướng hàng loạt những scandal, ồn ào trên MXH. Mỗi lần xuất hiện, Ngân 98 đều tạo ra những tranh cãi xoay quanh phát ngôn, trang phục phản cảm,...

Ngoài công việc làm DJ tại các quán bar ở nhiều tỉnh, thành, Ngân 98 còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán các sản phẩm về làm đẹp. Song mới đây, thông tin Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cũng theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Để che giấu dòng tiền, tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên của Ngân 98 trước khi tập trung về tài khoản cá nhân cô.

Ngân 98

Trên các trang mạng xã hội của mình, Ngân 98 từng không ngần ngại công khai kiếm tiền “khủng” từ công việc DJ và kinh doanh. Mặc dù không quá khoe khoang về cuộc sống nhưng qua các bài đăng trên MXH, cộng đồng mạng vẫn thấy được cách tiêu tiền của Ngân 98.

Theo đó, cô từng công khai mức cát-xê đi diễn DJ của bản thân dao động từ 70 - 200 triệu đồng, chưa kể tiền khách hàng bo thêm. Tuy nhiên, Ngân 98 tiết lộ cô chỉ giữ lại khoảng 20 - 30 triệu đồng cho bản thân, còn lại sử dụng để trả tiền cho ekip hỗ trợ.

Ngân 98 vốn là người rất đầu tư vào các trang phục mỗi khi đi diễn. Những bộ đồ đều được làm mới hoàn toàn, nhiều chi tiết cầu kỳ, có mức giá lên tới 15 - 20 triệu đồng/bộ. Ngoài ra, Ngân 98 cũng chi mạnh tay cho những lần đi diễn khi mang thú cưng đi cùng, sẵn sàng bỏ từ 7 - 10 triệu đồng để thú cưng ngồi ghế VIP.

Ngân 98 dùng nhiều tiền để đầu tư vào mỗi buổi đi diễn

Ngân 98 thường xuyên đăng ảnh làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi

Trên trang cá nhân của mình, Ngân 98 đăng tải rất nhiều hình ảnh đi làm từ thiện của mình cùng Lương Bằng Quang. Nữ DJ cũng từng đăng thông tin chuyển khoản ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2024 số tiền 100 triệu đồng.

Về thu nhập từ kinh doanh, Ngân 98 không tiết lộ cụ thể doanh thu. Song, cô thường chi tiền đầu tư bất động sản.

Căn penthouse mà Ngân 98 và Lương Bằng Quang đang ở tại Quận 2 (cũ), TP.HCM cũng là một trong số những cơ ngơi mà cả hai xuống tiền đầu tư. Một số thông tin cho rằng căn hộ giá trị 80 tỷ đồng, là tâm huyết của Ngân 98 nên cô từng tuyên bố: “Để sống cả đời chứ không bao giờ bán”.

Bên cạnh đó, Ngân 98 cũng từng khoe rất nhiều giấy tờ sở hữu đất. Đỉnh điểm nhất có lần, Ngân 98 khoe về việc đầu tư làm 3 khách sạn tình yêu tại Đà Lạt, 1 khu resort hạng sang tại Phú Quốc.

Tậu penthouse hàng chục tỷ đồng

Khách sạn ở Đà Lạt gồm 3 toà gộp lại mà Ngân 98 chi tiền đầu tư

Một số netizen bình luận, cách Ngân 98 tiêu tiền là “dùng tiền đẻ ra tiền”. Bởi cô không sắm sửa quá nhiều về đồ hiệu, nhà, xe sang mua vừa đủ nhưng luôn ưu tiên đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, Ngân 98 cũng dùng số tiền “khủng” để tận hưởng cuộc sống. Đáng chú ý nhất là việc nữ DJ “đắp tiền” lên người bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Cô liên tục chỉnh sửa, thay đổi nhan sắc trên gương mặt, không ngại chi tiền để làm đẹp theo đúng ý thích.

Cùng với đó, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng có nhiều chuyến du lịch đắt tiền cả trong và ngoài nước. Cả hai thường lựa chọn những điểm đến nổi tiếng, sống trong resort 5 sao, không tiếc tiền cho các dịch vụ cao cấp để tận hưởng cuộc sống.