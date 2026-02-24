Trong bối cảnh giá vàng quốc tế liên tục tăng cao và phá vỡ các kỷ lục trong những tháng gần đây, giới trẻ Trung Quốc dù chưa đủ khả năng mua trang sức vàng đắt tiền đã bắt đầu chuyển hướng sang những lá vàng nguyên chất chỉ nặng 0,01 gram. Chỉ cần bỏ ra vài chục nhân dân tệ (tương đương khoảng vài chục đến hơn một trăm nghìn VNĐ), họ đã có thể sở hữu vàng thật cho riêng mình, vừa thỏa mãn đam mê mà không gây áp lực về kinh tế.

Tờ The Paper đưa tin, nhiều người lầm tưởng lá vàng chỉ là một lớp "mạ vàng", nhưng thực tế lá vàng nguyên chất được làm từ vàng 100%, không chứa tạp chất, chỉ là hình thái của vàng sau khi được cán mỏng. Giá rẻ không phải vì chất liệu kém chất lượng mà vì nó được dát mỏng đến cực hạn, sử dụng lượng vàng cực ít, tận dụng tối đa khả năng kéo giãn của kim loại này.

Lá vàng này mỏng hơn tờ giấy A4 gần 1.000 lần

Một lá vàng chỉ dày khoảng 0,12 micron, bằng khoảng 1/500 sợi tóc người và mỏng hơn tờ giấy A4 gần 1.000 lần. Từ 1 gram vàng, sau khi được rèn thủ công có thể trải rộng thành 0,5 mét vuông lá vàng, tương đương với khoảng 50 lá vàng tiêu chuẩn. Khi chia nhỏ vào từng món đồ lưu niệm, mỹ phẩm hay đồ trang trí, lượng vàng sử dụng chỉ tính bằng miligam, giúp chi phí giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, đằng sau những lá vàng giá rẻ này là cả một kỹ nghệ ngàn năm.

Nghề rèn lá vàng có nguồn gốc từ thời nhà Thương, dùng trong tế lễ và trang trí cho giới quý tộc. Đến thời Đông Tấn, kỹ thuật này được truyền vào Giang Ninh (nay là Nam Kinh). Nhờ điều kiện nguồn nước và khí hậu thích hợp để sản xuất giấy Ô Kim (một phụ liệu quan trọng trong quá trình rèn vàng), nơi đây đã trở thành trung tâm sản xuất lá vàng với lịch sử hơn 1.700 năm.

Quy trình rèn lá vàng gồm 12 công đoạn, bắt đầu từ việc luyện vàng nguyên chất thành thỏi, sau đó rèn, nung và làm nguội liên tục để tạo thành lá vàng mỏng. Các lá này sau đó được kẹp vào các lớp giấy Ô Kim và rèn thủ công liên tục cho đến khi đạt độ mỏng cực hạn. Toàn bộ quy trình không có sự hỗ trợ của máy móc mà hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận của người thợ. Sau 6 đến 8 giờ làm việc không nghỉ với tổng cộng khoảng 36.000 lần búa, một thỏi vàng dày 1 cm mới có thể biến thành những lá vàng mỏng khoảng 0,1 micron.

Từ những chiếc kẹp sách, miếng dán điện thoại bằng lá vàng giá vài chục tệ (khoảng 35.000 - 100.000 VNĐ) đến những món đồ trang trí hay trang sức trị giá vài trăm tệ (khoảng vài trăm nghìn đến hơn một triệu VNĐ), giới trẻ hiện nay có thể sở hữu ánh kim rực rỡ của vàng mà không cần tốn quá nhiều tiền. Những sản phẩm này đã đánh trúng tâm lý "chi ít tiền nhưng vẫn sở hữu vàng thật" của thế hệ trẻ Trung Quốc.

Nguồn: HK01