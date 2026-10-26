Cách Lữ đoàn Sắt Ukraine bắt UAV Nga

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Sắt của Ukraine lần đầu tiên trình diễn cách họ sử dụng hệ thống chống UAV YoYo để đối phó UAV Mavic của Nga.

YoYo dùng dây bắt UAV Mavic của Nga.

Hình ảnh chiến đấu thực tế của UAV YoYo được Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng độc lập số 3 của Ukraine công bố.

Theo Defense Express, YoYo là một module nhỏ gọn được gắn bên dưới máy bay nhiều cánh quạt. Khi tiếp cận máy bay không người lái của đối phương, nó sẽ thả một sợi dây có đầu nặng.

Sợi dây bị mắc vào cánh quạt của UAV, quấn quanh chúng và làm chúng ngừng quay. Trong đoạn video được công bố, chiếc Mavic của Nga đã bị rơi sau khi bị chặn theo cách này.

Lữ đoàn Sắt cho biết đây là lần đầu tiên họ trình diễn hệ thống này.

Đoạn phim tổng hợp về các hoạt động chiến đấu cũng bao gồm những chiến dịch khác liên quan đến hệ thống không người lái.

Một máy bay trực thăng sáu cánh Vampire hạng nặng đã tấn công một kho đạn của Nga gần Dvorichanske thuộc vùng Kharkiv.

Một máy bay không người lái FPV của lực lượng vũ trang Ukraine điều khiển đã tấn công một nhóm binh sĩ người Nga trên chiến tuyến.

Trong khi đó, khẩu đội Iron Birds, thuộc tiểu đoàn tên lửa phòng không của lữ đoàn đã thực hiện thành công việc đánh chặn một máy bay không người lái trinh sát Knyaz Veshchiy Oleg của Nga, một UAV Lancet và một máy bay không người lái tấn công Italmas.