Sự xuất hiện của nam doanh nhân trong dịp đặc biệt của Minh Hằng nhận nhiều chú ý.

Tối 25/11, buổi ra mắt phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của truyền thông và đông đảo nghệ sĩ. Là một trong những gương mặt chính của dự án, Minh Hằng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ với chiếc váy dạ hội đỏ rực, thiết kế ôm sát tôn đường cong cùng những đường xếp nếp cầu kỳ ở phần eo và hông. Kết hợp son môi đỏ trầm, mái tóc ép thẳng và phụ kiện nổi bật, nữ diễn viên mang đến diện mạo quyến rũ, sắc sảo.

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, màn tái xuất của Minh Hằng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ diễn viên liên tục thu hút ống kính, được truyền thông và người hâm mộ vây quanh. Tuy nhiên, một khoảnh khắc khác tại sự kiện cũng khiến khán giả thích thú, đó là sự xuất hiện âm thầm của ông xã doanh nhân Quốc Bảo để cổ vũ vợ.

Minh Hằng hút truyền thông trong ngày ra mắt phim Mẹ Mìn

Không xuất hiện trên thảm đỏ, ông xã Minh Hằng được bắt gặp đứng lặng lẽ một góc nhưng mắt luôn hướng về bà xã ở trung tâm sự kiện. Trong đoạn clip được ghi lại, khi tên Minh Hằng được xướng lên, người hâm mộ liên tục hò reo, cổ vũ, anh vẫn hướng mắt về phía vợ với vẻ chăm chú và nụ cười đầy tự hào.

Sự có mặt của Nguyễn Quốc Bảo vẫn nhanh chóng được chú ý. Bởi lẽ, ông xã Minh Hằng vốn khá kín tiếng, hiếm khi lộ diện tại các sự kiện giải trí đông người. Anh thường chọn cách đứng phía sau, dành không gian để vợ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chính vì vậy, khoảnh khắc nam doanh nhân dành thời gian đến tận nơi theo dõi và cổ vũ vợ trong ngày quan trọng cũng đủ cho thấy sự đồng hành của người bạn đời.

Doanh nhân Quốc Bảo lặng lẽ đến ủng hộ Minh Hằng

Trước đó, khi chia sẻ về quyết định tham gia Mẹ Mìn, Minh Hằng từng tiết lộ ông xã khá hoang mang. Bởi đây là lần đầu nữ diễn viên thử sức với dòng phim kinh dị, kỳ ảo, trong khi bản thân cô vốn không có thói quen xem thể loại này.

"Chồng của Hằng có hoang mang không thì xin thưa là có. Anh ấy hỏi là ủa sao hồi đó giờ có đóng thể loại phim này đâu mà giờ nhận lời, Hằng mới nói vui là tại vì đó giờ không xem nên muốn đóng thử cho biết thế nào. Anh nhà của Hằng cũng biết Hằng khá lì, một khi thích cái gì là làm thôi, chắc là anh biết là không cấm được nên không cấm", Minh Hằng chia sẻ.

Trong quá trình ghi hình, gia đình cũng là hậu phương quan trọng của Minh Hằng. Nữ diễn viên cho biết thời gian quay phim chỉ khoảng 10 ngày tại TP.HCM, nhưng mọi người đã chủ động sắp xếp công việc ở nhà, chăm sóc con trai bé Mỡ chu đáo để cô yên tâm làm việc.

Minh Hằng được ông xã tạo điều kiện để trở lại với điện ảnh

Ông xã Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1977, hơn nữ diễn viên 10 tuổi. Anh hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại một công ty dệt may lớn ở Long An. Trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai đã có khoảng 6 năm hẹn hò kín tiếng.

Tháng 6/2022, cả hai tổ chức đám cưới. Đến tháng 8/2023, cặp đôi đón con trai đầu lòng, thường gọi bé Mỡ. Sau khi lập gia đình, Minh Hằng chủ động cân bằng lịch trình nghệ thuật để dành thêm thời gian chăm sóc tổ ấm.

Dù là người nổi tiếng, Minh Hằng khá hạn chế chia sẻ hình ảnh và thông tin riêng tư của ông xã. Cô từng hài hước giải thích rằng chồng không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên muốn giữ sự riêng tư cho anh và gia đình.

Minh Hằng và chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV