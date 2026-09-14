Một vài thay đổi đơn giản quanh nhà có thể giúp hạn chế khả năng rắn tìm đến.

Rắn xuất hiện gần nhà không phải lúc nào cũng vì chúng chủ động tìm cách xâm nhập. Tùy loài và môi trường, chúng có thể đi qua khu vực này trong quá trình tìm thức ăn, nơi ẩn nấp hoặc một vị trí có điều kiện phù hợp. Những khu vực có cỏ mọc rậm, đống vật liệu để lâu ngày, nhiều chuột hoặc có các khe hở dẫn vào công trình vì thế có thể tạo điều kiện cho rắn xuất hiện. Bởi vậy, thay vì tìm một thứ có mùi thật mạnh để đặt quanh nhà, gia đình nên bắt đầu từ chính môi trường sống xung quanh.

1. Dọn những nơi rắn có thể ẩn nấp sát nhà

Đây là một trong những việc đơn giản và thiết thực nhất. Cỏ quá cao, bụi cây rậm, đống lá khô, gỗ, gạch đá hoặc đồ đạc bỏ lâu ngày đều có thể tạo ra những khoảng kín và ít bị xáo trộn. Không chỉ rắn, chuột và nhiều động vật nhỏ khác cũng có thể tận dụng những vị trí này để trú ẩn. Vì vậy, khu vực sát chân tường và quanh lối ra vào nên được giữ tương đối thông thoáng. Cỏ cần được cắt gọn, lá và rác hữu cơ nên thu dọn, còn củi, vật liệu xây dựng hoặc đồ ít dùng nếu phải để ngoài trời thì nên bố trí gọn gàng, tránh chất thành những đống sát nhà. Điều này không đồng nghĩa một sân vườn sạch sẽ sẽ tuyệt đối không có rắn. Tuy nhiên, giảm bớt những vị trí thuận lợi để ẩn nấp là cách giúp khu vực quanh nhà kém hấp dẫn hơn đối với chúng.

2. Kiểm soát chuột và nguồn thức ăn quanh nhà

Nếu nhà thường xuyên có chuột, đây cũng là vấn đề không nên bỏ qua. Nhiều loài rắn ăn chuột và các động vật nhỏ. Vì vậy, khu vực có nguồn thức ăn dồi dào có thể tạo điều kiện khiến rắn xuất hiện thường xuyên hơn. Gia đình nên hạn chế để thức ăn thừa, thức ăn vật nuôi hoặc rác sinh hoạt hở qua đêm; thùng rác cần được đậy phù hợp. Nếu có dấu hiệu chuột xuất hiện, nên đồng thời tìm và xử lý nguyên nhân khiến chúng vào nhà thay vì chỉ tập trung tìm cách đuổi rắn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa cứ nhà có chuột thì chắc chắn sẽ có rắn. Nguồn thức ăn chỉ là một trong nhiều yếu tố có thể khiến khu vực quanh nhà trở nên thuận lợi hơn đối với một số loài rắn.

3. Bịt những khe hở có thể trở thành đường lọt vào nhà

Dọn sân vườn giúp giảm nơi trú ẩn bên ngoài, nhưng muốn hạn chế rắn thực sự lọt vào bên trong thì các khe hở của ngôi nhà mới là phần cần kiểm tra kỹ. Gia đình có thể để ý khu vực dưới cửa, khe quanh đường ống xuyên tường, các vị trí tiếp giáp bị hở, khe nứt hoặc những khoảng trống thông trực tiếp từ bên ngoài vào nhà. Tùy từng vị trí, có thể sử dụng vật liệu phù hợp để bịt kín hoặc bổ sung nẹp, gioăng ở chân cửa. Riêng lỗ thông gió, đường thoát nước và các vị trí thuộc hệ thống kỹ thuật thì không nên thấy hở là bịt kín. Nếu cần che chắn, cách xử lý vẫn phải bảo đảm chức năng thông gió, thoát nước hoặc vận hành ban đầu. Với những khe lớn hoặc không rõ chức năng, nên để người có chuyên môn kiểm tra trước.

4. Đừng bỏ quên những góc ít sử dụng

Kho chứa đồ, gầm cầu thang ngoài trời, góc sân sau hay khu vực tập trung nhiều chậu cây thường ít được gia đình để ý hơn phần sân chính. Nếu những nơi này vừa kín, ít người qua lại lại có nhiều đồ vật xếp sát nhau, chúng có thể trở thành nơi trú ẩn của nhiều động vật nhỏ. Không cần vì sợ rắn mà biến sân vườn thành một khoảng trống hoàn toàn. Điều quan trọng là hạn chế những góc quá rậm rạp hoặc những đống đồ tồn tại lâu ngày mà không được kiểm tra. Đặc biệt, khi dọn một góc sân, đống củi hay vật liệu lâu ngày không động tới, không nên thò tay trực tiếp vào hốc hoặc vội vàng lật đồ khi chưa nhìn rõ phía dưới. Nếu khu vực từng xuất hiện rắn, càng cần mang giày kín, quan sát kỹ và giữ khoảng cách an toàn.

Không nên quá tin vào các mẹo "đuổi rắn" bằng mùi

Rắc một loại bột, sử dụng băng phiến, tinh dầu hay trồng một loại cây nào đó quanh nhà thường được truyền miệng như những cách khiến rắn tránh xa. Tuy nhiên, không nên coi những biện pháp này là hàng rào bảo vệ đáng tin cậy. Việc tùy tiện sử dụng một số hóa chất quanh sân còn có thể gây thêm rủi ro cho trẻ nhỏ, vật nuôi và môi trường. Thay vào đó, gia đình có thể tập trung vào ba việc thực tế hơn: giảm nơi rắn có thể trú ẩn, hạn chế những nguồn thức ăn thu hút con mồi của rắn và đóng các đường có thể lọt vào nhà.

Dù vậy, không có biện pháp nào bảo đảm rắn sẽ tuyệt đối không xuất hiện, nhất là với nhà gần ruộng, vườn, bãi đất hoặc môi trường tự nhiên vốn có rắn sinh sống. Nếu đã nhìn thấy rắn, đặc biệt khi không xác định được loài, không nên tự bắt, chạm vào hoặc cố dồn rắn vào góc. Hãy đưa trẻ nhỏ, vật nuôi tránh xa, giữ khoảng cách và tìm sự hỗ trợ phù hợp tại địa phương.