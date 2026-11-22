Google Maps có công cụ đo khoảng cách miễn phí, giúp người dùng ước tính kích thước sân vườn, chiều dài hàng rào hoặc khuôn viên nhà thông qua ảnh vệ tinh.

Bên cạnh chức năng tìm đường, Google Maps còn cho phép người dùng đo khoảng cách giữa các địa điểm trên bản đồ. Tính năng này có thể tận dụng để khảo sát kích thước khu đất, sân nhà hay công viên mà không cần cài đặt phần mềm chuyên dụng.

Để thực hiện, người dùng mở Google Maps trên máy tính, tìm đến vị trí cần đo và chuyển sang chế độ xem vệ tinh. Sau đó, nhấp chuột phải vào điểm bắt đầu, chọn “Đo khoảng cách” (Measure distance) .

Tiếp theo, lần lượt nhấp vào các góc hoặc điểm dọc theo ranh giới khu đất. Mỗi lần nhấp sẽ tạo thêm một điểm nối với vị trí trước đó. Với khu đất có hình dạng không vuông vức, người dùng nên đánh dấu thêm tại các đoạn gấp khúc để đường đo sát với ranh giới hơn.

Sau khi hoàn tất, Google Maps hiển thị tổng chiều dài đường đo. Người dùng có thể kéo các điểm đã đánh dấu để điều chỉnh vị trí hoặc xóa điểm nếu muốn thực hiện lại.

Google Maps có thể đo khoảng cách, diện tích khu đất miễn phí. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu thực hiện đo trên điện thoại, người dùng nhấn giữ vị trí bắt đầu để thả ghim, chọn “Đo khoảng cách”, sau đó di chuyển bản đồ đến điểm tiếp theo và nhấn thêm điểm. Lặp lại thao tác này để đo nhiều đoạn liên tiếp.

Kết quả đo có thể giúp chủ nhà ước tính chiều dài hàng rào cần lắp đặt, dự trù vật liệu lát sân hoặc bố trí khu vực trồng cây. Với sân vườn, việc nắm được diện tích còn hỗ trợ tính toán lượng đất trồng, phân bón và thuốc xử lý cỏ dại cần thiết, hạn chế mua dư vật tư và phát sinh chi phí. Người đang tìm mua nhà đất cũng có thể tham khảo kích thước khuôn viên qua ảnh vệ tinh để đối chiếu sơ bộ với thông tin được cung cấp.

Tuy nhiên, kết quả đo phụ thuộc vào vị trí người dùng đánh dấu và chất lượng ảnh vệ tinh. Cây cối, mái nhà hoặc công trình che khuất có thể khiến ranh giới khó nhận diện. Vì vậy, số liệu từ Google Maps chỉ nên dùng để tham khảo và lên kế hoạch ban đầu, không thay thế việc đo đạc thực tế khi xây dựng hoặc giao dịch bất động sản.

Ngoài Google Maps, người dùng cũng có thể đo diện tích và chu vi bằng Google Earth . Cách thực hiện tương tự: mở bản đồ, chọn công cụ Measure (Đo), lần lượt đánh dấu các điểm quanh khu vực cần đo rồi khép kín hình vẽ. Google Earth sẽ hiển thị diện tích và chu vi ước tính. Cả hai công cụ đều giúp khảo sát nhanh kích thước khu đất, nhưng kết quả chỉ mang tính tham khảo, không thay thế số liệu đo đạc địa chính.