Cách chức, buộc thôi việc nữ hiệu trưởng trường mầm non vì sử dụng bằng cấp 3 giả

Sáng 29/2, ông Y Nhom Kđoh – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng GD&ĐT huyện công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn về việc cách chức, buộc thôi việc Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Pơ Lang đối với bà Nguyễn Thị Hương vì đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.



Theo ông Y Nhom, trước đó Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã nhận được đơn nặc danh tố cáo việc bà Hương sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Quá trình xác minh, bà Hương đã chủ động thừa nhận việc mình sử dụng bằng giả. Sau khi huyện công bố quyết định cách chức, bà Hương đã gửi đơn xin thôi việc.

Được biết, bà Hương đã làm Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Pơ Lang được 1 nhiệm kỳ. Hiện Phòng Nội vụ đã quyết định điều động bà H’Bluôn ÊBan – Hiệu trưởng trường mầm non Họa Mi (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) về giữ chức Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Pơ Lang.