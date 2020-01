Cách chọn tuổi xông đất năm mới Canh Tý 2020 để phát tài, phát lộc

Từ lâu ông cha ta đã quan niệm rằng người đến xông đất đầu năm mang tác động lớn đến vận mệnh chủ nhà. Do đó, xem và chọn tuổi xông nhà, xông đất là rất cần thiết.

Tục xông đất đầu năm, xông nhà hay đạp đất là phong tục có từ lâu đời của người Việt. Theo quan niệm truyền thống của người Á đông, ngày mùng 1 của năm sẽ có những ảnh hưởng lớn đến các ngày còn lại.

Nếu ngày mùng 1 mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi, người ta tin rằng cả năm đó gia đạo sẽ được an lành, nhiều điều may mắn, vạn sự như ý. Do vậy, việc chọn người xông đất đầu năm rất quan trọng.

Ngày nay, tục xông đất không còn mang nặng ý nghĩa tôn giáo hay mê tín. Mọi người gìn giữ tục lệ này như một nét văn hóa, thể hiện tinh thần luôn hướng đến những điều tốt đẹp, cầu chúc một năm mới mọi sự đều thuận lợi, vì vậy cách thức thực hiện cũng đơn giản hơn nhiều.

Dưới đây là cách để chọn người xông đất đầu năm mới Canh Tý 2020:

Theo tuổi

Chủ nhà tuổi Tý : Chọn người tuổi Thân, Thìn (Tam hợp), Tuổi Sửu (Nhị hợp).

Chủ nhà tuổi Sửu : Chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý.

Chủ nhà tuổi Dần : Chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi.

Chủ nhà tuổi Mão : Chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất.

Chủ nhà tuổi Thìn : Chọn tuổi Tý, Thân, Dậu.

Chủ nhà tuổi Tỵ : Chọn tuổi Sửu, Dậu, Thân.

Chủ nhà tuổi Ngọ : Chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi.

Chủ nhà tuổi Mùi : Chọn tuổi Mẹo, Hợi, Ngọ.

Chủ nhà tuổi Thân : Chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ.

Chủ nhà tuổi Dậu : Chọn tuổi Sửu, Tỵ, Thìn.

Chủ nhà tuổi Tuất : Chọn tuổi Dần, Ngọ, Mẹo.

Chủ nhà tuổi Hợi : Chọn tuổi Mẹo, Mùi, Dần.

Theo mệnh

Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim.

Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc.

Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ.

Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả.

Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ.

Theo Thiên Can

Tuổi Giáp hợp với Kỷ mà kỵ với Canh.

Tuổi Ất hợp với Canh mà kỵ với Tân.

Tuổi Bính hợp với Tân mà kỵ với Nhâm.

Tuổi Đinh hợp với Nhâm mà kỵ với Quý.

Tuổi Mậu hợp với Quý mà kỵ với Giáp.

Tuổi Kỷ hợp với Giáp mà kỵ với Ất.

Tuổi Canh hợp với Ất mà kỵ với Bính

Tuổi Tân hợp với Bính mà kỵ với Đinh.

Tuổi Nhâm hợp với Đinh mà kỵ với Mậu.

Tuổi Quý hợp với Mậu mà kỵ với Kỷ.

Xông đất đã là một nét văn hoá của người Việt nhưng hiện nay nhiều người không nặng quá về việc này. Vì Tết là năm mới, là thời điểm để mọi người trao gửi niềm vui cho nhau, tuổi nào xông đất cũng được miễn là người bạn chân thành. Khi đến xông đất, họ sẽ mang theo những phong bao lì xì để mừng tuổi cho người già và trẻ nhỏ, sau đó đôi bên gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể gia đình.

Tuy nhiên, ngoài xem hợp tuổi hay hợp mệnh với gia chủ, ông bà ta thường có những kiêng kỵ khác khi chọn người xông đất như: Phải là những người trong năm làm việc thuận lợi, có vía tốt, không gặp phải bê bối, rắc rối về đời sống, người không phải chịu tang, ốm đau, hay tranh chấp...

Lưu ý

Người đi xông đất sẽ phải kiêng mặc đồ trắng hoặc đen.

Kiêng thuê người để xông nhà.

Nếu khách tới xông nhà là hai vợ chồng thì người chồng nên bước vào trước.

Mong rằng qua bài viết này, các bạn đã sẽ biết được ai sẽ là người phù hợp để đến xông đất đầu năm cho gia đình bạn rồi. Chúc bạn và gia đình của mình sẽ có một cái tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.

* Bài chỉ mang tính chất tham khảo.