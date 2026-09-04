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Cách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH mới áp dụng từ 28/9

Hà Linh
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Từ 28/9/2026, người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH có thể tạo Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền qua tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử tích hợp. Phương thức này không bắt buộc, người chưa đăng ký vẫn nhận theo cách cũ.

Từ 28/9/2026, người dân có thể nhận lương hưu và trợ cấp trực tiếp qua VNeID

Từ ngày 28/9/2026, theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và các khoản an sinh xã hội có thể tạo Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Tài khoản này không phải tài khoản ngân hàng độc lập, mà là thông tin định danh trên VNeID, cho phép tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền. Cơ quan nhà nước có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản này.

BHXH Việt Nam khẳng định việc sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội không bắt buộc. Nếu người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hoặc chưa ủy quyền, khoản tiền vẫn được chi trả theo hình thức hiện hành (tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng thông thường).

Mỗi người chỉ được tích hợp một loại tài khoản và phải là chính chủ, thông tin trùng khớp với định danh điện tử để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro giả mạo.

Quy định mới nhằm đẩy mạnh chi trả không tiền mặt, tăng tính tiện lợi và minh bạch trong việc nhận các khoản an sinh xã hội.

Tags

lương hưu

BHXH

An Sinh Xã Hội

VNEID

ví điện tử

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