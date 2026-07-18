Một báo cáo của Liên minh người Ukraine tại Ba Lan cho thấy các vụ tấn công chống người Ukraine đang sinh sống ở Ba Lan đã gia tăng mạnh.

Các vụ tấn công chống người Ukraine gia tăng mạnh ở Ba Lan.

Theo tờ báo quốc gia Rzeczpospolita, cảnh sát Ba Lan đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các đơn tố cáo tội phạm thù hận từ người Ukraine.

Tờ báo cho biết, người Ukraine ngày càng báo cáo nhiều vụ hành hung, lăng mạ và quấy rối trực tuyến.

Ngày 17/7, tờ Rzeczpospolita trích dẫn dữ liệu từ Trụ sở Cảnh sát Quốc gia Ba Lan đưa tin, người Ukraine đã nộp 180 đơn khiếu nại về tội phạm thù hận trong 6 tháng đầu năm 2026 - tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những con số này xuất hiện sau một loạt các vụ việc chống người Ukraine trên khắp cả nước.

Tại thành phố Bielsko-Biala ở miền Nam, một tài xế xe buýt đã bị buộc tội sau khi bị cáo buộc xúc phạm 2 bé gái người Ukraine 11 tuổi vì quốc tịch của các em.

Các trường hợp khác cũng đã được báo cáo ở Warsaw, Poznan và các thành phố khác.

“Tôi cho rằng, những số liệu thống kê này không phản ánh toàn bộ sự thật. Các tội ác do thù hận thường không được báo cáo đầy đủ. Một số nạn nhân không muốn báo cáo tội ác đơn giản vì họ sợ hãi”, nhà xã hội học Jacek Kucharczyk nói.

Ông lập luận, “bầu không khí độc hại” bao trùm người Ukraine, được thổi phồng bởi những lời lẽ chính trị và mạng xã hội, đã lan sang cả cuộc sống thường nhật.

Một báo cáo của Liên minh người Ukraine tại Ba Lan cho thấy, các phát ngôn thù hận chống Ukraine và các tội ác do định kiến gây ra có xu hướng gia tăng theo từng đợt, do các diễn biến chính trị và căng thẳng xã hội.

Báo cáo này cũng trích dẫn nghiên cứu của hiệp hội Demogog và Viện Giám sát Truyền thông, trong đó xác định khoảng 94.000 bài đăng trên mạng xã hội chống Ukraine trong chiến dịch tranh cử tổng thống Ba Lan năm 2025.

Quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã xấu đi trong những tháng gần đây do vụ thảm sát Volhynia, một chiến dịch thanh lọc sắc tộc do những người Ukraine cộng tác với Đức Quốc xã thực hiện trong Thế chiến II.

Ba Lan công nhận các vụ giết người là tội ác diệt chủng, trong khi Ukraine tôn vinh nhiều người liên quan như những anh hùng dân tộc.

Tranh chấp lại bùng phát vào tháng trước sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đặt tên một trong những đơn vị biệt kích của nước này theo tên "các anh hùng UPA" (Quân đội Kháng chiến Ukraine), mà Ba Lan cho là chịu trách nhiệm về vụ thảm sát hàng chục nghìn người Ba Lan trong thời chiến.

Để đáp trả, Tổng thống Karol Nawrocki đã thu hồi Huân chương Đại bàng Trắng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan, của ông Zelensky.

Ông Nawrocki cho biết, động thái này đã vượt quá giới hạn đối với hầu hết người dân Ba Lan.

Theo RT



