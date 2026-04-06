Các trường hợp bị thu hồi hộ chiếu từ ngày 1/7 tới đây theo quy định mới nhất

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định về 7 trường hợp thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam từ ngày 1/7/2026 bao gồm:

Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, tránh những rắc rối pháp lý không đáng có và thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh sau ngày 1/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị người dân lưu ý:

Kiểm tra kỹ thông tin: Khi nhận hộ chiếu, người dân cần đối chiếu ngay các thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót so với Căn cước công dân, cần báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được điều chỉnh kịp thời.

Quản lý hộ chiếu cẩn thận: Tuyệt đối không cho mượn, cầm cố, sửa chữa hoặc sử dụng hộ chiếu vào các mục đích vi phạm pháp luật. Khi bị mất, phải thực hiện ngay thủ tục trình báo mất hộ chiếu để cơ quan chức năng hủy giá trị sử dụng trên hệ thống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Cập nhật quy định pháp luật: Người dân cần nắm vững mốc thời gian ngày 1/7/2026 để thực hiện đúng các thủ tục cấp đổi. Khi đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ (dù còn hạn) sẽ không còn giá trị sử dụng để xuất nhập cảnh.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Các cá nhân đang trong quá trình liên quan đến các vụ việc dân sự, hình sự hoặc có lệnh truy nã sẽ bị áp dụng biện pháp hủy hộ chiếu ngay trên hệ thống điện tử mà không cần thu hồi trực tiếp văn bản giấy. Đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án và các nghĩa vụ thuế, dân sự trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.

Mọi thông tin thắc mắc về thủ tục xuất nhập cảnh, công dân liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh theo địa chỉ Số 2 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang hoặc số điện thoại 069.440.1249 trong giờ hành chính để được hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết kịp thời.