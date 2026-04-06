Bắt khẩn cấp Ngô Thị Hồng Như sinh năm 2003

Duy Anh |

Ngô Thị Hồng Như và một số đối tượng khác bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội tàng trữ, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 5/6, Công an xã Long Thành cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá nhanh vụ án liên quan đến ma túy.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 27/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Long Thành đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Văn (sinh năm 1989, thường trú: Thôn Đồng Tâm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" khi đối tượng đang cầm trên tay hộp giấy chứa gói ma túy đá.

Công an xã Long Thành kiểm tra, phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy trên địa bàn (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngay sau đó, với tinh thần khẩn trương, kiên quyết xử lý đến cùng, Công an xã đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại ấp Bình Sơn, xã Long Thành. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện Trương Công Định (sinh năm 1998, trú tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và các vật chứng có liên quan.

Xác định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến nguồn cung ma túy từ bên ngoài địa bàn, Công an xã Long Thành đã phối hợp Phòng PC04 tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương mở rộng điều tra.

Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã làm rõ và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan, gồm: Lý Ngọc Phong (sinh năm 1996, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, TP. HCM) và Ngô Thị Hồng Như (sinh năm 2003, trú tại xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) tại phòng trọ tại phường Long Bình, TP. HCM.

Từ trái sang phải: Trương Công Định, Phạm Ngọc Văn, Lý Ngọc Phong, Ngô Thị Hồng Như (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện vụ việc đã được chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám xét khẩn cấp, bắt quản lý kho Nguyễn Thanh Nhi trong một chuyên án liên tỉnh đặc biệt lớn
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

01:12
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
