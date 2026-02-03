Thông tin này được Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết và nói thêm các tổ hợp NSM đầu tiên, sau khi đi vào hoạt động, dự kiến ​​sẽ được triển khai tại căn cứ hải quân ở Korsor.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lund Poulsen, nhiệm vụ chính của Lực lượng vũ trang nước này là đảm bảo quyền kiểm soát và tự do hành động trong vùng biển Đan Mạch, vốn là những tuyến đường tiếp cận quan trọng đến Biển Baltic.

Ngoài ra để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước ở khu vực Baltic, Đan Mạch sẽ triển khai một tàu chuyên dụng tại căn cứ hải quân ở Frederikshavn. Ông Poulsen nhấn mạnh rằng họ phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng này và phải đảm bảo bảo vệ bằng lực lượng của chính mình.

Vào tháng 12 năm 2025, có thông tin cho biết Đan Mạch sẽ tăng cường phòng thủ bờ biển bằng cách mua các hệ thống vũ khí chống hạm mới với tên lửa tấn công hải quân (Naval Strike Missiles) trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng. Tổng chi phí mua sắm vượt quá 100 triệu euro.

Đồng thời chính phủ Đan Mạch không tiết lộ số lượng bệ phóng và tên lửa đã đặt hàng, chỉ cho biết rằng những lô hàng đầu tiên dự kiến ​​sẽ được giao vào năm 2026.

Như vậy, Đan Mạch trở thành quốc gia thành viên NATO thứ 5 sở hữu hệ thống này, sau Ba Lan, Hoa Kỳ, Romania và Latvia.

Trước đó vào tháng 3 cùng năm, Đan Mạch cũng đã đặt mua tên lửa tấn công hải quân để trang bị cho các tàu khu trục lớp Iver Huitfeldt của mình. Chúng sẽ thay thế các tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ.

Tên lửa chống hạm NSM tạo ra thách thức cực lớn cho Hạm đội Baltic của Hải quân Nga.

Tên lửa tấn công hải quân (NSM) là một loại vũ khí chính xác cận âm thế hệ mới được thiết kế để tấn công cả mục tiêu mặt đất và trên biển.

Vũ khí này được phát triển bởi công ty Kongsberg của Na Uy, nó dài khoảng 4 mét và nặng khoảng 410 kg khi phóng. NSM được trang bị đầu đạn kết hợp và hệ thống nhận dạng mục tiêu hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao trong việc tiêu diệt mục tiêu ngay cả trong điều kiện chiến đấu khó khăn.

Để phóng, tên lửa sử dụng động cơ phản lực TRI-40 kết hợp với bộ phận đẩy nhiên liệu rắn. Tầm bắn tối đa vượt quá 185 km, và khối lượng đầu đạn xuyên phá có sức công phá mạnh khoảng 120 kg.

Tên lửa chống hạm NSM đang được tích cực đưa vào biên chế hải quân của các nước NATO và được coi là yếu tố then chốt của hệ thống phòng thủ bờ biển và hàng hải hiện đại.