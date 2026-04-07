Theo thông báo từ cơ quan báo chí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Iran đã tấn công tàu đổ bộ LHA-7 Tripoli của Mỹ, trên tàu đang mang hơn 5.000 người, cả nhân viên trên tàu và nhóm lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh số 31 (31st MEU).

Cơ quan thông tấn Iran nhấn mạnh, chiếc tàu đổ bộ tấn công có lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn sau đó đã buộc phải rút lui khỏi bờ biển của Cộng hòa Hồi giáo Iran, lùi sâu vào phía Nam Ấn Độ Dương.

Rõ ràng, tuyên bố này đã khiến các đại diện của Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung ương của Mỹ (CENTCOM) bất ngờ, nhưng họ không xác nhận, cũng không phủ nhận tuyên bố của Iran.

Các chuyên gia quân sự và nhà báo trước đó đã suy đoán rằng lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu LHA-7 được điều từ Nhật Bản sang vịnh Ba Tư sẽ là lực lượng tấn công chủ lực của Mỹ trong một chiến dịch trên bộ chống lại Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Các chuyên gia quân sự khuyên người đứng đầu Nhà Trắng không triển khai chiến dịch phiêu lưu quân sự này, vì hậu quả của nó có thể sẽ “rất nghiêm trọng” đối với quân đội Mỹ.

Ví dụ, các chuyên gia dẫn chứng những tổn thất mà Không quân Mỹ phải gánh chịu trong chiến dịch tìm kiếm phi công máy bay chiến đấu F-15 bị rơi ở vùng lãnh thổ phía Tây Nam Iran.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, người Mỹ đã mất từ 7 đến 9 máy bay quân sự các loại trong chiến dịch này.

Ngoài LHA-7 Tripoli, tàu đổ bộ tấn công LHD-4 USS Boxer xuất phát từ San Diego khoảng 18-20/3/2026 cùng Đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh số 11 (11th MEU) cũng sắp sửa đến vịnh Ba Tư, có thể hợp cùng với LHA-7 trở thành nhóm quân đổ bộ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng, những chiến hạm khổng lồ của Mỹ rất khó có thể áp sát bờ biển Iran, “vịnh Ba Tư” có thể nhấn chìm những siêu hạm này theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Các chuyên gia chỉ ra nguyên nhân là trong tay IRGC đang có loại tên lửa đạn đạo chống hạm cực mạnh mang tên Khalij Fars (tiếng Anh là “Persian Gulf”, nghĩa là: “Vịnh Ba Tư”).

Loại tên lửa này có tầm phóng khoảng 300km và đạt tới vận tốc Mach4, đủ khả năng xuyên thủng các lá chắn tên lửa của Mỹ.

Nếu bị một quả tên lửa đánh trúng, vận tốc rất cao và đầu đạn nặng tới 650kg của Khalij Fars có thể đánh đắm một tuần dương hạm hoặc khu trục hạm. Tên lửa cũng có thể làm hư hại nặng tàu đổ bộ hoặc tàu sân bay.

Còn nếu 2 quả tên lửa đánh trúng phần thân gần mép nước, thậm chí nó có thể đánh chìm cả tàu sân bay.