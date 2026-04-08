HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Văn Duẩn- Minh Chiến |

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo TTXVN, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong phiên họp sáng 8-4-2026, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang. Ảnh: TTXVN

Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Ảnh: TTXVN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn. Ảnh: TTXVN

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: TTXVN

Tags

Phạm Thị Thanh Trà

Đại tướng Phan Văn Giang

Hoàng Thanh Tùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại