Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Mỹ cho thấy khoai tây có thể sinh trưởng, tạo củ trên đất Mặt Trăng mô phỏng, mở ra triển vọng sản xuất lương thực trong các sứ mệnh dài ngày.

Hình ảnh những củ khoai đầu tiên được trồng thành công được công bố hôm 19/11 (Ảnh: Oregon State University)

Các nhà khoa học thuộc Đại học Bang Oregon (Mỹ) mới đây đã chứng minh cây khoai tây có thể hoàn thành vòng đời trên đất Mặt Trăng mô phỏng và tạo ra những củ có giá trị dinh dưỡng tương đương khoai tây trồng trên đất Trái Đất, với điều kiện được bổ sung chất hữu cơ.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí npj Microgravity, nhóm khoa học đã sử dụng giống khoai tây Modoc để thử nghiệm trên 5 loại đất Mặt Trăng mô phỏng, đại diện cho khu vực biển và cao nguyên. Đất trồng tại bang Oregon được sử dụng làm mẫu đối chứng.

Kết quả cho thấy cây khoai tây gặp nhiều khó khăn khi sinh trưởng trong đất mô phỏng nguyên chất. Đặc biệt, ở loại đất 100% LMS-1E, cây bị còi cọc, rễ phát triển kém và tích tụ lượng đồng cao bất thường. Các nhà nghiên cứu cho rằng tình trạng này có thể liên quan đến độc tính của kim loại trong đất.

Tuy nhiên, khi bổ sung 30% phân trùn quế vào hỗn hợp đất mô phỏng, cây khoai tây phát triển tương đương với cây trồng trên đất Trái Đất. Theo nhóm nghiên cứu, chất hữu cơ có thể giúp hạn chế khả năng cây tiếp xúc và hấp thụ các hợp chất gây hại trong đất.

Ở thí nghiệm tiếp theo, khi tỷ lệ phân hữu cơ giảm xuống còn 5%, cả 5 loại đất mô phỏng đều cho năng suất củ thấp hơn so với đất Trái Đất. Trong đó, loại đất vùng cao nguyên NUW-LHT-5M cho kết quả kém nhất. Cây mất khoảng 24 ngày mới nảy mầm, trong khi các loại đất khác chỉ cần 4-8 ngày; chỉ có 3 trong số 5 cây tạo được củ.

Một phát hiện đáng chú ý là dù điều kiện đất trồng ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình sinh trưởng, thành phần hóa học của củ khoai tây chỉ thay đổi ở mức nhỏ so với mẫu đối chứng. Hàm lượng solanine và chaconine, hai hợp chất tự nhiên có thể gây độc nếu tích tụ quá mức, không tăng đáng kể. Tuy nhiên, một số củ có hàm lượng đồng, kẽm hoặc nhôm cao hơn tùy thuộc vào loại đất.

Theo nhóm nghiên cứu, đây là công trình đầu tiên đánh giá đồng thời các phản ứng sinh trưởng và những biến đổi sinh học của cây khoai tây trên nhiều loại đất Mặt Trăng mô phỏng, đồng thời cung cấp bằng chứng về khả năng tạo ra củ có giá trị dinh dưỡng tương đương sản phẩm trồng trên Trái Đất.