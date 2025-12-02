Các ngân hàng đang thu phí quản lý tài khoản bao nhiêu?

Sở hữu một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng là thực trạng phổ biến với nhiều người hiện nay. Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, giảm chi phí vận hành và quản lý các tài khoản "để quên", nhiều ngân hàng thường áp dụng phí quản lý tài khoản hàng tháng.

Khảo sát của người viết cho thấy, phí quản lý của các ngân hàng thương mại nội địa thường rơi vào khoảng 5.000-11.000 đồng mỗi tháng. Phần lớn ngân hàng triển khai chính sách miễn phí quản lý nếu khách giữ số dư bình quân trong tài khoản trên mức quy định. Một số ngân hàng hiện miễn khoản phí này vô điều kiện.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện áp dụng mức phí tối đa chỉ 5.000 đồng/tháng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hiện thu 5.000 đồng/tháng với tài khoản có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng; mức 3.000 đồng/tháng với nhóm từ 2 đến 10 triệu đồng và miễn phí với tài khoản duy trì từ 10 triệu đồng trở lên.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) duy trì mức phí cố định 2.000 đồng/tháng, trong khi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) áp dụng 3.000 đồng/tháng nếu khách hàng không đăng ký dịch vụ eBanking.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) yêu cầu tài khoản thanh toán Autolink phải duy trì số dư từ 2 triệu đồng mới được miễn phí, nếu thấp hơn sẽ chịu 10.000 đồng/tháng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang thu 6.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân tháng dưới 500.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thu phí 8.000 đồng/tháng, còn Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) có mức phí 5.000 đồng/tháng nếu khách hàng giữ số dư bình quân dưới 50.000 đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chỉ đặt mức tối thiểu 50.000 đồng để miễn phí quản lý tài khoản.

Từ tháng 12, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) triển khai mức phí mới đối với tài khoản không hoạt động. Các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị tính 10.000 đồng/tháng (chưa gồm VAT). Nếu số dư không đủ thu phí, ngân hàng sẽ trừ tối đa phần còn lại, phần thiếu được miễn. VIB cũng khuyến nghị khách hàng nên đóng tài khoản nếu không còn sử dụng để tránh phát sinh chi phí.

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, và sàng lọc các tài khoản hoạt động, quản lý các tài khoản “để quên”, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng, áp dụng từ 1/12. Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại Eximbank là 300.000 đồng/tháng.

Các ngân hàng nước ngoài có xu hướng thu phí quản lý tài khoản cao hơn hẳn, có thể lên đến 100.000-200.000 đồng mỗi tháng.

Nhìn chung, các ngân hàng đang chuyển sang mô hình tính phí theo mức độ sử dụng và duy trì tài khoản, vừa khuyến khích khách hàng chủ động quản lý số dư, vừa giảm lượng tài khoản "để quên" trong hệ thống.

Cùng với việc điều chỉnh phí, ngành ngân hàng cũng đang đẩy mạnh đồng bộ và chuẩn hóa dữ liệu khách hàng. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ tạo nền tảng cho định danh điện tử mà còn giúp các ngân hàng quản lý tài khoản hiệu quả, nâng cao an toàn giao dịch và hạn chế gian lận.

Những điều chỉnh biểu phí cùng nỗ lực chuẩn hóa dữ liệu khách hàng cho thấy ngành ngân hàng đang hướng tới mô hình quản lý thông minh, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ số, giảm chi phí vận hành và tăng cường an toàn giao dịch, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho định danh điện tử và phòng chống gian lận trong hệ thống.