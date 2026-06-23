Các mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, thuận tiện bố trí ghế trẻ em

Khoang cabin rộng rãi và khả năng bố trí ghế ngồi linh hoạt là những yếu tố hàng đầu được các gia đình đông con cân nhắc khi lựa chọn xe ô tô 7 chỗ.

Từ đầu tháng 7, quy định mới về giao thông đường bộ yêu cầu trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn chuyên dụng khi ngồi trên ô tô cá nhân. Do ghế trẻ em thường chiếm nhiều diện tích, các mẫu xe 5 chỗ có thể không còn đáp ứng tốt nhu cầu của những gia đình đông thành viên, xe 7 chỗ với không gian cabin rộng rãi trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Sơ đồ khoảng giá và phân loại động cơ của 16 mẫu ô tô 7 chỗ tầm giá dưới 1 tỷ đồng.

Ở nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ tầm giá dưới 700 triệu đồng, người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn cạnh tranh về cả không gian lẫn chi phí vận hành. Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross là hai đại diện tiêu biểu từ Nhật Bản nhờ thiết kế ba hàng ghế linh hoạt, dễ gập phẳng để tăng diện tích.

Trong khi mẫu xe của Toyota thế mạnh ở hộp số vô cấp và tính năng an toàn, thì đối thủ từ Mitsubishi lại được đánh giá cao ở độ rộng rãi của khoang hành khách. Phân khúc này còn có sự góp mặt của Suzuki XL7 phiên bản động cơ lai (hybrid) tiết kiệm nhiên liệu, cùng hai mẫu xe Hàn Quốc là Hyundai Stargazer và Kia Carens với giá bán dễ tiếp cận. Tân binh MG G50 cũng vừa ra mắt, tăng thêm lựa chọn xe đa dụng giá rẻ cho khách hàng.

Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross là hai mẫu MPV có doanh số bán chạy nhất phân khúc dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam năm 2025.

Đối với các gia đình có mức ngân sách dồi dào hơn, các dòng xe đa dụng cỡ trung và cỡ lớn như Hyundai Custin hay Toyota Innova Cross mang lại sự thoải mái vượt trội. Thiết kế hàng ghế thứ hai theo kiểu độc lập của các dòng xe này giúp tạo ra lối đi thông suốt ở giữa. Ưu điểm này giúp các bậc phụ huynh dễ dàng di chuyển xuống hàng ghế cuối để chăm sóc hoặc thắt dây an toàn cho trẻ nhỏ mà không bị vướng víu bởi cấu trúc ghế liền thông thường.

Bên cạnh xe đa dụng, nhóm xe thể thao đa dụng (SUV) sử dụng kết cấu khung gầm rời như Ford Everest hay Toyota Fortuner cũng là phương án đáng cân nhắc cho nhu cầu di chuyển đường dài hoặc địa hình phức tạp.

Mẫu xe Mỹ Everest sở hữu lợi thế về động cơ tăng áp mạnh mẽ cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, còn đại diện từ Nhật Bản Fortuner ghi điểm bằng sự bền bỉ cùng chi phí bảo dưỡng tối ưu. Tùy thuộc vào điều kiện tài chính và thói quen di chuyển, mỗi gia đình sẽ có những tính toán riêng để tìm ra chiếc xe phù hợp trước thời điểm luật mới có hiệu lực.