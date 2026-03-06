Các hầm tên lửa của Iran trở thành sai lầm chết người

Hình ảnh một hầm chứa UAV trong video được Iran công bố.

Ảnh vệ tinh chụp các bệ phóng tên lửa Iran bị phá hủy gần lối vào hầm ngầm, cho thấy chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đang thu hẹp khả năng phóng tên lửa của Tehran.

Theo báo cáo, các tiêm kích và máy bay không người lái của Mỹ và Israel đang bay phía trên hàng chục căn cứ tên lửa ngầm và tấn công các bệ phóng ngay khi chúng vừa rời khỏi hầm chứa để chuẩn bị khai hỏa. Các đợt oanh tạc bằng máy bay ném bom hạng nặng đã thả nhiều loại bom xuống một số địa điểm, đánh sập lối vào hầm và khiến vũ khí Iran mắc kẹt dưới lòng đất.



Hình ảnh vệ tinh được chụp trong những ngày gần đây cho thấy tàn tích của nhiều tên lửa và bệ phóng Iran bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel gần lối vào những cơ sở mà giới chức Iran từ lâu gọi là “thành phố tên lửa”. Đó là những cơ sở dưới lòng đất nơi Tehran cất giữ phần lớn kho tên lửa của họ.



Iran đã phóng hơn 500 tên lửa kể từ khi chiến sự bắt đầu hôm 28/2, nhắm vào Israel, các căn cứ của Mỹ và nhiều địa điểm khác trong khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, quy mô tấn công của Iran giảm dần trong những ngày gần đây. Giới phân tích cho rằng điều này cho thấy các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel đang làm suy giảm khả năng phóng tên lửa của Iran.

“Chúng tôi đang truy lùng những bệ phóng tên lửa đạn đạo cuối cùng còn lại của Iran, nhằm loại bỏ phần năng lực tên lửa đạn đạo mà tôi gọi là tàn dư của họ. Chúng tôi nhận thấy khả năng tấn công chúng tôi và các đối tác của Iran đang suy giảm”, Đô đốc Brad Cooper - chỉ huy cấp cao nhất của Mỹ tại Trung Đông, cho biết trong buổi họp báo qua video ngày 3/3.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ - cơ quan đang giám sát chiến dịch không kích, cho biết số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm khoảng 86% chỉ sau 4 ngày.

Các nhà phân tích nói với tờ báo rằng, nhiều khả năng một phần đáng kể kho tên lửa còn lại của Iran - bao gồm hàng nghìn tên lửa tầm ngắn và tầm trung - vẫn được cất trong các hầm ngầm mà Mỹ và Israel đã biết vị trí.

Theo ông Sam Lair, nhà nghiên cứu tại Trung tâm chống phổ biến hạt nhân James Martin ở bang California, điều này bộc lộ một điểm yếu cơ bản của chiến lược dựa vào các căn cứ tên lửa ngầm.

Các nhà phân tích cho rằng, khi phần lớn mạng lưới phòng không của Iran đã bị suy yếu, Mỹ và Israel có thể duy trì máy bay trinh sát bay trên các căn cứ tên lửa mà họ đã nắm rõ vị trí, sau đó nhanh chóng tấn công bằng tiêm kích hoặc máy bay không người lái ngay khi phát hiện hoạt động bên dưới.

Nhiều dấu hiệu rõ ràng

Ảnh vệ tinh cho thấy một cụm cơ sở tên lửa gần thành phố Shiraz ở miền nam Iran đã bị tấn công nhiều lần. Hình ảnh được chuyên gia phân tích cho thấy các bệ phóng di động dường như đã rời khỏi cơ sở ngầm để di chuyển vào một hẻm núi gần đó, nhưng bị phá hủy trước khi kịp phóng tên lửa.

Bức ảnh vệ tinh chụp ngày 2/3 cho thấy cột khói đỏ gần bệ phóng bị phá hủy, điều mà các nhà phân tích cho rằng có thể là nhiên liệu axit nitric rò rỉ từ tên lửa. Các bệ phóng khác dường như cũng đã bị phá hủy gần đó, gây ra đám cháy lan rộng trong khu vực hẻm núi.

Tại cơ sở tên lửa khác gần Isfahan, ảnh vệ tinh ngày 1/3 cho thấy một bệ phóng còn nguyên vẹn đang di chuyển trên con đường gần căn cứ. Hố bom trên mặt đường cho thấy máy bay có thể đã tấn công nhưng đánh trượt bệ phóng này.

Ảnh chụp vào ngày hôm sau cho thấy dấu hiệu oanh kích dữ dội gần nhiều lối vào của khu phức hợp ngầm. Mảnh vỡ phù hợp với bom xuyên boongke được nhìn thấy xung quanh các cửa hầm, dù chưa rõ đường hầm bên trong có bị sập hay không.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy thiệt hại trên đường sá và lối vào gần căn cứ tên lửa phía bắc Kermanshah, sau những cuộc tấn công mà giới phân tích cho là sử dụng vũ khí hạng nặng của Mỹ.

Theo bài báo, Lầu Năm Góc và Lực lượng Phòng thủ Israel (IDF) đã dành nhiều năm lập bản đồ cơ sở hạ tầng tên lửa ngầm của Iran. Các cuộc không kích của Mỹ dường như tập trung chủ yếu vào những căn cứ ở miền nam Iran, trong khi các phi đội tiêm kích Israel tập trung nhiều hơn vào các cơ sở ở phía bắc.

Tổng hợp hình ảnh vệ tinh, giới phân tích đã xác định dấu hiệu tấn công hoặc hư hại cấu trúc tại cơ sở tên lửa ngầm ở nhiều địa điểm trên khắp Iran, bao gồm gần Tabriz, Khorgo, Haji Abad và Jam.