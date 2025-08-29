Các địa phương bắt đầu thu thập thông tin người dân để chi trả 100.000 đồng dịp 2/9

Trong phiêu thu thập, chủ hộ sẽ cần điền đẩy đủ thông tin các thành viên trong hộ gia đình gồm: Họ và tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, quan hệ với chủ hộ và tình trạng đăng ký tài khoản định danh mức 2 (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký).

Một phiếu thu thập thông tin trên địa bàn TP Hà Nội

Trước đó, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; rà soát ngay diện được nhận quà tặng và chuyển đến người dân bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 2/9.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tặng quà người dân trước 29/8.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.



