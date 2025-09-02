Các công trình giao thông 80 năm qua tại Việt Nam: Từ đường Trường Sơn thời chiến đến cao tốc, cầu dây văng, đường sắt, siêu nhà ga chục ngàn tỷ đồng

Trong 80 năm qua, hạ tầng giao thông Việt Nam đã đi từ những tuyến đường chiến lược thời chiến như Trường Sơn đến các công trình hiện đại như cầu dây văng, hầm dìm, metro và nhà ga hàng không quy mô lớn, rút ngắn khoảng cách vùng miền, thúc đẩy đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế.

Đường Trường Sơn (Đường mòn Hồ Chí Minh)

Tuyến hành lang vận tải quân sự được mở khi Đoàn 559 thành lập ngày 19/5/1959, nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam; đây là mạng lưới đường bộ – đường mòn quy mô lớn, hoạt động bí mật trong chiến tranh. Công trình mang tính quân sự, không có “tổng mức vốn đầu tư” kiểu dự án dân sự; lực lượng chủ lực là Bộ đội Trường Sơn (Bộ Quốc phòng).

Cầu Mỹ Thuận

Cầu được khởi công năm 1997, khánh thành 21/5/2000; là cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam, bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang – Vĩnh Long. Tổng vốn khoảng A$90–91 triệu, do Chính phủ Australia và Việt Nam đồng tài trợ﻿.

Cầu Sông Hàn (Đà Nẵng)

Khởi công 2/9/1998, khánh thành 29/3/2000; đặc trưng là cầu quay để mở luồng cho tàu thuyền trên sông Hàn. Vốn đầu tư khoảng 95 tỷ đồng; Công ty Hợp doanh Xây lắp & Kinh doanh nhà Quảng Nam–Đà Nẵng là đơn vị chủ đầu tư thời điểm triển khai.﻿

Hầm đường bộ Hải Vân 1

Tuyến hầm xuyên núi dài khoảng 6,3 km, khánh thành 5/6/2005; là hầm đường bộ lớn bậc nhất khu vực khi đưa vào sử dụng. Vốn trên 150 triệu USD từ vay JBIC (Nhật Bản); PMU85 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư giai đoạn xây dựng﻿.

Cầu Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh)

Cây cầu được khởi công 18/5/2003, khánh thành 2/12/2006; cầu dây văng bê tông dự ứng lực, một mặt phẳng dây, vượt vịnh Cửa Lục. Dự án dùng ODA JBIC (khoảng 6.804 tỷ yên phần vay); Bộ GTVT là chủ đầu tư, PMU18 đại diện quản lý.﻿

Hầm Thủ Thiêm (hầm dìm qua sông Sài Gòn)

Hầm được thông xe ngày 20–21/11/2011, dài 1,49 km, rộng 33 m; là hầm dìm vượt sông trong trục Đại lộ Đông Tây. Kinh phí phần hầm ước ~189 triệu USD, vốn ODA JICA; UBND TP.HCM/Ban QLDA Đại lộ Đông–Tây là chủ đầu tư.

Nhà ga T2 – Sân bay Nội Bài

Nhà ga được khai thác cuối 12/2014. Công trình nhà ga 4 tầng, diện tích ~139.000 m², thiết kế dạng “cánh chim” tận dụng ánh sáng tự nhiên. Tổng mức đầu tư khoảng 76,1 tỷ yên ODA; ACV là chủ đầu tư/khai thác, dự án do liên danh nhà thầu Nhật – Việt thực hiện.

Cầu Nhật Tân (Hà Nội)

Cây cầu được khánh thành ngày 4/1/2015 với 5 tháp A – 5 nhịp dây văng liên tiếp, biểu tượng 5 cửa ô cổ của Hà Nội. Tổng mức đầu tư 13.626 tỷ đồng, vốn vay JBIC/JICA và đối ứng VN; Bộ GTVT là chủ đầu tư (đại diện từng thời kỳ bởi PMU).﻿

Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội)

Đường sắt vận hành thương mại từ 6/11/2021, tuyến đường sắt dài 13 km với 12 ga trên cao. Tổng mức đầu tư khoảng 868 triệu USD (điều chỉnh), vốn vay Trung Quốc; Bộ GTVT/PMU Đường sắt là chủ đầu tư giai đoạn xây dựng (sau đó bàn giao Hà Nội vận hành).﻿

Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

Nhà ga được khai trương và đưa vào khai thác tháng 4/2025 (dịp 30/4/2025), công suất 20 triệu khách/năm, diện tích khoảng 112.500 m², có 25 cửa an ninh, 90 quầy thủ tục…. Tổng vốn khoảng 11.000 tỷ đồng; ACV là chủ đầu tư.﻿