Các chuyên gia đầu ngành 'choáng' khi VinFast đạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử thị trường xe Việt

Cột mốc lịch sử và giá trị sau những con số



Thị trường ô tô Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử sau khi VinFast công bố doanh số tháng 9/2025. Theo đó, trong tháng 9/2025, VinFast đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến hết quý III lên 103.884 xe.

"Thị trường ô tô Việt Nam đã từng chứng kiến các giai đoạn bùng nổ nhưng cột mốc 100.000 xe trong một năm là điều chưa từng xảy ra. Đặc biệt VinFast đạt tới con số này chỉ sau 9 tháng là thật sự quá ấn tượng", PGS TS Đàm Hoàng Phúc (Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội) nói về thông tin đã gây bất ngờ với ông.

Thực tế, trong giai đoạn phát triển nóng nhất, khi thị phần của các hãng xe nước ngoài vẫn chiếm phần lớn tại Việt Nam, Toyota cũng chỉ đạt doanh số khoảng hơn 91.000 xe và đó là thành tích đạt được trong 12 tháng trọn vẹn. Song, VinFast chỉ mất 9 tháng đã vượt xa con số trên.

"Trong nhiều năm, cột mốc 100.000 chỉ là ước mơ của các hãng xe xăng truyền thống, thì nay đã được VinFast chinh phục. Rõ ràng, ô tô Make in Vietnam không chỉ là số 1 về doanh số tại Việt Nam, vượt xa các hãng nước ngoài, mà còn đang khai phá, tạo ra những đột biến theo hướng tích cực cho thị trường ô tô Việt", PGS TS Đàm Hoàng Phúc nói.

Vị chuyên gia chỉ ra điểm rất đáng chú ý khi 100.000 ô tô bán ra đều là xe điện, đồng nghĩa có thêm tới "100.000 người dùng Việt nói không với khí thải và khói bụi đô thị" chỉ trong 3 quý đầu năm 2025. Đây là điều ý nghĩa trong điều kiện ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề và trở thành "sát thủ thầm lặng" cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm.

Ông nhấn mạnh, một trong những nguồn phát thải lớn nhất là giao thông. Bởi vậy, việc cả trăm nghìn xe điện lăn bánh sẽ tạo ra hiệu ứng môi trường và sức lan tỏa tích cực cho cộng đồng. "Sự tiên phong của VinFast vì tương lai xanh rõ ràng đã được đón nhận một cách bùng nổ. Đây là lợi ích xã hội có ý nghĩa lâu dài, vượt xa những con số", ông nói.

Phá bỏ rào cản, đưa xe điện đến gần người tiêu dùng

Nhìn con số kỉ lục của VinFast, PGS. TS. Lý Hùng Anh (Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM), thành viên Hội đồng kỹ thuật ASEAN NCAP, cho rằng, VinFast đã thành công khi thay đổi tư duy di chuyển của người Việt theo hướng bền vững hơn.

Nguyên nhân trước hết theo ông nằm ở cách VinFast đã nỗ lực xóa bỏ rào cản giữa người dùng và xe điện. Ngoài mức giá tốt, VinFast sẵn sàng tung ra những chính sách toàn diện để người dùng được hưởng lợi, từ ưu đãi thêm về giá, miễn phí sạc, tổ chức các chương trình Thu xăng đổi điện để khách hàng dễ dàng xử lý xe xăng cũ, hỗ trợ trả góp, tổ chức các chương trình lái thử…

Một rào cản lớn khác đã được VinFast giải quyết giúp người dùng là mạng lưới dịch vụ và hạ tầng sạc. Trong số này, PGS TS Lý Hùng Anh nhấn mạnh tới 150.000 cổng sạc xuất hiện dày đặc ở 34 tỉnh, thành phố với công nghệ sạc nhanh mang tới tiện lợi tối đa cho người dùng. "Không chỉ ở thành phố lớn, mọi người về quê, đi các tỉnh vùng sâu vùng xa cũng tìm được trạm sạc dễ dàng", ông nói.

Theo vị chuyên gia, một yếu tố không thể bỏ qua là sự tin tưởng của người dùng ngày càng tăng dành cho chất lượng của xe điện VinFast. Theo dõi quá trình kiểm nghiệm độ an toàn của một số mẫu xe điện VinFast, PGS TS Lý Hùng Anh đánh giá, tiêu chuẩn an toàn, trang bị công nghệ của các mẫu xe điện VinFast nổi trội hơn so với nhiều đối thủ cùng tầm giá. Đó là yếu tố tạo nên sự yên tâm cho chủ xe và được ngày càng nhiều người đón nhận.

Nhìn tổng thể, điều ông đánh giá cao ở hãng xe Việt là cách "suy nghĩ cho người dùng" bởi thực tế, xe điện còn mới mẻ so với hàng thập kỷ phát triển của xe xăng, dầu. Nếu không thực sự tiện lợi, dễ tiếp cận, rất khó để người dùng Việt chấp nhận chuyển đổi sang phương tiện mới.

"Người mua không còn cảm giác phải hi sinh khi chọn xe điện mà ngược lại, họ có trong tay một sản phẩm đáng giá so với số tiền bỏ ra. VinFast đã làm được điều mà nhiều hãng xe khác trên thế giới còn loay hoay, đó là đưa xe điện trở nên gần gũi và thực tế với người tiêu dùng", PGS.TS Lý Hùng Anh nhận xét.

Ủng hộ quan điểm này, PGS TS Đàm Hoàng Phúc cho rằng, với tổng hòa của những yếu tố, từ chất lượng, dịch vụ, hạ tầng, hậu mãi…., 100.000 xe điện có thể chỉ là khởi đầu cho nhiều dấu mốc ấn tượng hơn của VinFast.

"VinFast đang trao cho khách hàng nhiều hơn một chiếc xe, đó là sự an tâm, tiết kiệm và cả cơ hội đồng hành trong hành trình kiến tạo một tương lai xanh cho Việt Nam", vị chuyên gia tổng kết.