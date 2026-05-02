Các bước xử lý và thoát hiểm an toàn khi ô tô bất ngờ bốc cháy

Mạnh Hùng / VTC News |

Khi ô tô bất ngờ bốc cháy, việc xử lý nhanh và đúng cách trong những giây đầu tiên có thể quyết định an toàn của người trong xe.

Khi ô tô bốc cháy, người ngồi trong xe cần xử lý nhanh và đúng cách để giảm thiểu rủi ro. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Mỹ, bước đầu tiên là tấp xe vào lề đường an toàn và tắt máy ngay lập tức để ngắt nguồn nhiên liệu (đối với xe xăng) hoặc hệ thống điện (đối với xe điện).

Toàn bộ hành khách phải rời khỏi xe càng nhanh càng tốt, di chuyển ra xa tối thiểu khoảng 30 mét và đứng ở hướng ngược chiều gió để tránh hít phải khói độc.

Người điều khiển cần nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ hoặc nhờ người xung quanh hỗ trợ liên hệ. Việc dập lửa chỉ nên thực hiện khi có bình chữa cháy phù hợp, tiếp cận được từ bên ngoài và vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn.

Trong trường hợp ngọn lửa lan rộng, cần tuyệt đối tránh tiếp cận và chờ lực lượng chuyên nghiệp xử lý. Đặc biệt, không mở nắp capo hoặc cốp xe nếu nghi có cháy bên trong, vì luồng không khí có thể khiến lửa bùng phát mạnh hơn.

Cần xử trí nhanh khi ô tô cháy để giảm thiểu rủi ro. (Ảnh: AI)

Cháy xe được đánh giá là nguy cơ không hiếm gặp. Tại Mỹ, ước tính hơn 211.000 vụ cháy xe trong năm 2024, tương đương gần 600 vụ mỗi ngày. Các vụ cháy này gây ra hàng trăm ca tử vong, hàng trăm người bị thương.

Dữ liệu cho thấy, hỏng hóc cơ khí chiếm khoảng 45% nguyên nhân gây cháy xe, trong khi sự cố điện liên quan đến hơn 20% số vụ. Va chạm giao thông chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lại gây ra phần lớn các trường hợp tử vong trong các vụ cháy.

Dù tỷ lệ cháy xe giảm đáng kể so với trước đây, nguy cơ vẫn hiện hữu, đặc biệt khi tuổi đời phương tiện ngày càng cao. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần bảo dưỡng xe định kỳ, kiểm tra rò rỉ nhiên liệu, hệ thống điện và theo dõi nhiệt độ động cơ để hạn chế nguy cơ cháy.

Ngoài ra, việc trang bị bình chữa cháy đạt chuẩn trên xe và trong gara được xem là giải pháp cần thiết. Người dùng cũng cần chú ý không vận chuyển xăng, khí gas trong khoang hành khách, không đỗ xe tại khu vực có vật liệu dễ cháy gần ống xả và tuân thủ đúng quy trình sạc đối với xe điện.

Các dấu hiệu như mùi khét của cao su hoặc nhựa, dây điện lỏng, cầu chì hỏng lặp lại, rò rỉ chất lỏng hoặc nhiệt độ động cơ tăng bất thường đều có thể là cảnh báo sớm nguy cơ cháy xe và cần được kiểm tra kịp thời.

Bên cạnh đó, gara để xe, đặc biệt là gara liền kề nhà ở, nên được lắp thiết bị cảnh báo nhiệt thay vì báo khói thông thường để phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ.

(Nguồn: Consumer Reports)

883 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
