Một họa sĩ người Việt Nam, người đã dành ba thập kỷ cuộc đời để nuôi móng tay, đã chính thức trở thành người nắm giữ kỷ lục thế giới vào tháng 9/2025. Ông Lưu Công Huyền đã xác lập kỷ lục bộ móng tay dài nhất trên một đôi tay (nam giới) với tổng chiều dài đáng kinh ngạc lên tới 594,45 cm.

Con số này thậm chí còn cao hơn chiều cao trung bình của một con hươu cao cổ trưởng thành. Những "móng vuốt" ấn tượng này đã được Tổng biên tập tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, ông Craig Glenday, trực tiếp đo đạc tại nhà riêng của ông Huyền ở tỉnh Nam Định vào đầu năm 2025.

Bộ móng kỷ lục của ông Huyền thực sự là một cảnh tượng hiếm có. Chúng rủ xuống từ mỗi bàn tay, xoắn thành những hình thù phức tạp và bám đầy những vệt sơn đa sắc từ công việc vẽ tranh tường của ông. Ông Huyền bắt đầu ngừng cắt móng tay từ 34 năm trước sau khi có ý định nối nghiệp cha để trở thành một thầy cúng.

Ông chia sẻ rằng ban đầu ông nuôi móng để trông uy nghiêm hơn khi làm nghề, nhưng sau đó cha ông khuyên nên từ bỏ ý định này vì công việc quá vất vả. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục nuôi chúng từ đó đến nay vì cảm thấy nếu cắt đi sẽ thấy rất khó chịu và kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến việc cắt móng tay cũng khiến ông cảm thấy mệt mỏi và đổ bệnh.

Dĩ nhiên, bộ móng cũng đôi khi bị gãy. Ông Huyền vẫn lưu giữ những mẩu móng gãy trong một chiếc tủ ở phòng khách, dù chúng không được tính vào tổng số đo kỷ lục. Ông Craig Glenday cho biết việc đo đạc không hề dễ dàng, đội ngũ đã phải dùng một sợi dây chạy dọc theo từng đường xoắn của mỗi chiếc móng, sau đó đánh dấu và so sánh với thước dây.

Kết quả cuối cùng dựa trên trung bình cộng của hai lần đo. Tổng chiều dài móng ở bàn tay trái là 388,85 cm, trong khi bàn tay phải là 205,6 cm. Chiếc móng dài nhất nằm ở ngón cái tay trái, đạt độ dài 127,5 cm. Khi nhận được tin chính thức phá kỷ lục, ông Huyền đã mỉm cười hạnh phúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của người thân.

Việc duy trì bộ móng ở độ dài này đòi hỏi sự cam kết cực kỳ lớn và những điều chỉnh đáng kể trong sinh hoạt. Ông Huyền đặc biệt cẩn trọng trong việc giữ móng tay khô ráo. Ông cho biết nếu trời mưa hoặc móng bị ướt, chúng sẽ mềm đi và rụng mất. Ở những nơi đông người, ông phải bảo vệ chúng hết sức vì chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể làm gãy móng. Ngay cả khi làm việc trên giàn giáo hay khi mặc quần áo và ngủ, mọi cử động của ông đều phải được tính toán cực kỳ cẩn thận để tránh gây áp lực lên bộ móng.

Dù sở hữu bộ móng kỳ lạ, ông Huyền vẫn chứng minh khả năng hội họa điêu luyện của mình. Ông có thể vừa cầm hộp sơn, vừa điều khiển cọ vẽ một cách thần kỳ khiến đám đông luôn tụ tập tán thưởng mỗi khi ông làm việc. Nhiều người ngạc nhiên hỏi làm sao ông có thể vẽ đẹp đến thế với bộ móng dài như vậy. Ông cũng vẫn có thể tự lái xe máy trên đường phố Nam Định.

Trong cuộc sống hàng ngày, vợ ông, bà Thuận, là người hỗ trợ ông rất nhiều. Bà giúp ông xỏ tay qua tay áo và đồng hành cùng ông trong các công việc sơn sửa. Dù nhiều người thắc mắc tại sao bà không ép chồng cắt móng tay, nhưng bà Thuận luôn ủng hộ đam mê của chồng. Ông Huyền tâm sự rằng nếu không có sự hỗ trợ hết mình của vợ, ông không bao giờ có thể duy trì được bộ móng tốt như hiện tại.

Đại diện tổ chức Guinness bày tỏ sự vinh dự khi được gặp gỡ gia đình ông Huyền và đánh giá cao sự hiếu khách cũng như khía cạnh tâm linh mà ông Huyền đại diện. Kỷ lục này đã bị bỏ trống kể từ khi người nắm giữ trước đó là Melvin Boothe qua đời.

Hiện tại, Melvin Boothe (Mỹ) vẫn giữ kỷ lục về bộ móng tay dài nhất lịch sử trên một đôi tay (nam giới). Trong khi đó, kỷ lục tương đương ở nữ giới thuộc về bà Diana Armstrong (Mỹ) với tổng chiều dài 1.306,58 cm.

Nguồn: Guinness World Records

