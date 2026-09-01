Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: "Nữ thần lai" 3 dòng máu đẹp như búp bê sống, 15 tuổi nổi tiếng cả nước

Từ tài năng, nhan sắc đến độ nhận diện, nữ ca sĩ này gần như có đủ mọi yếu tố để nổi tiếng.

Jeon Somi được đề cử đẹp nhất thế giới

Mới đây, Jeon Somi được đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler bình chọn. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cũng như nhiều khán giả yêu thích Kpop. Đây là lần thứ 7 Jeon Somi nhận được đề cử vào danh sách này, đồng thời tiếp tục cho thấy ngoại hình là một trong những lợi thế lớn của nữ ca sĩ trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Somi được đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler bình chọn

Jeon Somi sở hữu đường nét sắc sảo, nổi bật với vẻ đẹp lai khi mang trong mình dòng máu Hàn Quốc, Canada và Hà Lan. Những năm gần đây, khi trưởng thành hơn, nữ ca sĩ được nhận xét có visual ngày càng cuốn hút, với đôi mắt sâu, sống mũi cao, gương mặt nhỏ cùng bờ môi đầy. Đặc biệt, Somi được nhận xét xinh như búp bê nhờ những đường nét hài hòa và nổi bật.

Somi sở hữu đường nét sắc sảo, nổi bật với vẻ đẹp lai khi mang trong mình dòng máu Hàn Quốc, Canada và Hà Lan

Bên cạnh gương mặt, chiều cao khoảng 1,72 m cũng là lợi thế giúp Jeon Somi sở hữu vóc dáng nổi bật. Nữ ca sĩ có thân hình săn chắc, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể được nhận xét giống người mẫu. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên truyền hình, nữ idol đã gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, gương mặt lai và thần thái tự tin. Trong quá trình hoạt động cùng I.O.I, cô thường được chú ý khi đứng giữa đội hình nhóm nhờ vóc dáng cao ráo và ngoại hình khác biệt.

Nhờ lợi thế này, Jeon Somi có thể phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ hình ảnh nữ tính, ngọt ngào đến những concept cá tính và quyến rũ.

Somi sở hữu vóc dáng nổi bật thon gọn và chiều cao ấn tượng - 1m72

Ngoại hình cũng giúp Jeon Somi có nhiều cơ hội hoạt động bên ngoài âm nhạc. Cô từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo, hợp tác với các thương hiệu thời trang và làm đẹp. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần góp mặt trên các tạp chí thời trang, trở thành gương mặt được chú ý trong các sự kiện của những thương hiệu lớn.