Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: "Nữ thần lai" 3 dòng máu đẹp như búp bê sống, 15 tuổi nổi tiếng cả nước

Jeon Somi được đề cử đẹp nhất thế giới
Mới đây, Jeon Somi được đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler bình chọn. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cũng như nhiều khán giả yêu thích Kpop. Đây là lần thứ 7 Jeon Somi nhận được đề cử vào danh sách này, đồng thời tiếp tục cho thấy ngoại hình là một trong những lợi thế lớn của nữ ca sĩ trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Jeon Somi sở hữu đường nét sắc sảo, nổi bật với vẻ đẹp lai khi mang trong mình dòng máu Hàn Quốc, Canada và Hà Lan. Những năm gần đây, khi trưởng thành hơn, nữ ca sĩ được nhận xét có visual ngày càng cuốn hút, với đôi mắt sâu, sống mũi cao, gương mặt nhỏ cùng bờ môi đầy. Đặc biệt, Somi được nhận xét xinh như búp bê nhờ những đường nét hài hòa và nổi bật.
Bên cạnh gương mặt, chiều cao khoảng 1,72 m cũng là lợi thế giúp Jeon Somi sở hữu vóc dáng nổi bật. Nữ ca sĩ có thân hình săn chắc, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể được nhận xét giống người mẫu. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên truyền hình, nữ idol đã gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, gương mặt lai và thần thái tự tin. Trong quá trình hoạt động cùng I.O.I, cô thường được chú ý khi đứng giữa đội hình nhóm nhờ vóc dáng cao ráo và ngoại hình khác biệt.
Nhờ lợi thế này, Jeon Somi có thể phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ hình ảnh nữ tính, ngọt ngào đến những concept cá tính và quyến rũ.
Ngoại hình cũng giúp Jeon Somi có nhiều cơ hội hoạt động bên ngoài âm nhạc. Cô từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo, hợp tác với các thương hiệu thời trang và làm đẹp. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần góp mặt trên các tạp chí thời trang, trở thành gương mặt được chú ý trong các sự kiện của những thương hiệu lớn.
Việc tiếp tục có tên trong danh sách đề cử của TC Candler cho thấy ngoại hình vẫn là một trong những lợi thế lớn của Jeon Somi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Jeon Somi vốn nổi tiếng với vai trò ca sĩ và từng là một trong những nữ idol trẻ hoạt động solo nổi bật tại Kpop.
Center nhóm nhạc quốc dân I.O.I, hội tụ đủ yếu tố để nối tiếng
Jeon Somi, tên thật là Jeon Jeon Somi, sinh năm 2001. Cô bắt đầu được công chúng biết đến vào năm 2015 khi tham gia Sixteen, chương trình tuyển chọn thành viên cho TWICE của JYP Entertainment. Dù không được lựa chọn vào đội hình cuối cùng, Jeon Somi vẫn nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng trình diễn.
Năm 2016, Jeon Somi tiếp tục tham gia mùa đầu tiên của Produce 101. Với lượng người hâm mộ lớn và màn thể hiện nổi bật trong chương trình, cô giành vị trí số 1 chung cuộc và trở thành center của I.O.I khi chỉ mới 15 tuổi. Nhóm nhạc dự án sau đó nhanh chóng trở thành một trong những girl group nổi bật của thế hệ thứ 3.
Trong thời gian hoạt động cùng I.O.I, Jeon Somi liên tục có những sản phẩm được khán giả đón nhận như Dream Girls, Whatta Man, Very Very Very và Downpour. Đặc biệt, Very Very Very từng đạt Perfect All kill và trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của I.O.I.
Bên cạnh các hoạt động cùng nhóm, Jeon Somi cũng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và hoạt động quảng bá trước khi I.O.I tan rã. Sau đó, cô tiếp tục hoạt động tại JYP Entertainment trước khi rời công ty vào tháng 8/2018.
Dumb Dumb - Jeon Somi
Không lâu sau, Jeon Somi ký hợp đồng với The Black Label, công ty do nhà sản xuất Teddy đứng đầu. Thay vì tiếp tục debut trong một nhóm nhạc nữ, cô chuyển hướng sang hoạt động solo. Ngày 13/6/2019, Jeon Somi chính thức debut solo với Birthday. Sau đó, cô lần lượt phát hành What You Waiting For vào năm 2020 và Dumb Dumb vào năm 2021. Đặc biệt, Dumb Dumb trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp solo của nữ ca sĩ.
Cuối năm 2021, Jeon Somi phát hành full album XOXO, tiếp tục ghi dấu với ca khúc chủ đề cùng tên. Đến năm 2023, cô trở lại với EP Game Plan và Fast Forward, ca khúc gây chú ý nhờ giai điệu bắt tai cùng phần vũ đạo được nhiều khán giả hưởng ứng.
Tuy nhiên, sau Game Plan, tần suất hoạt động âm nhạc của Jeon Somi bắt đầu thưa dần khi cô lần lượt phát hành Ice Cream vào năm 2024, EP Chaotic & Confused năm 2025 và một sản phẩm mới trong năm 2026. Dù vẫn có những lần comeback, các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ xuất hiện khá nhỏ giọt so với giai đoạn đầu solo.
Jeon Somi vẫn xuất hiện tại các sự kiện thời trang, quảng cáo, chương trình giải trí và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ không thường xuyên trở lại với âm nhạc khiến không ít khán giả tiếc nuối.
Năm 2026 cũng chứng kiến Jeon Somi trở lại cùng I.O.I nhân dịp kỷ niệm 10 năm debut. Nhóm phát hành mini album I.O.I : LOOP vào ngày 19/5 với ca khúc chủ đề Suddenly, trong đó Jeon Somi tham gia viết lời.
Trong thời gian quảng bá, Suddenly nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ và nhanh chóng đạt những thành tích đáng chú ý trên các bảng xếp hạng nhạc số. Ca khúc đạt Real-time All Kill đầu tiên, sau đó nâng thành tích lên 26 lần Real-time All Kill và giúp I.O.I trở thành nhóm nhạc đầu tiên của năm 2026 đạt "roof hit" trên MelOn.
Thành tích này giúp Suddenly trở thành một trong những ca khúc nữ nổi bật nhất trên bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc trong năm nay, đồng thời cho thấy sức hút của I.O.I sau 10 năm vẫn còn rất lớn.
Nhìn lại hành trình của Jeon Somi, nữ ca sĩ gần như hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một ngôi sao, từ ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn đến độ nhận diện lớn sau thời gian hoạt động cùng I.O.I.
Chính vì vậy, sau màn tái hợp cùng I.O.I, người hâm mộ vẫn tiếp tục chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mới của Jeon Somi. Việc cô được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 cũng phần nào cho thấy tên tuổi và sức hút của nữ ca sĩ vẫn được duy trì, dù hoạt động âm nhạc cá nhân thời gian qua không còn quá thường xuyên.
Ảnh: IG