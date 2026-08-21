Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: 4 tuổi đã nổi tiếng, visual "phát sáng" giữa nhóm đông dân nhất showbiz

Nữ ca sĩ gây chú ý khi có tới 18 năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật dù chỉ mới 22 tuổi.

Chaeyeon (tripleS) - 4 tuổi đã nổi tiếng, vừa được đề cử đẹp nhất thế giới

Mới đây, Chaeyeon (tripleS) được đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler bình chọn. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nói riêng và cộng đồng Kpop nói chung. Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng cùng những đường nét được nhận xét mang đậm chất điện ảnh, nữ idol gây chú ý với đôi mắt to tròn, giàu biểu cảm, sống mũi cao thanh thoát và nụ cười tươi.

ChaeYeon (tripleS) vừa được đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler bình chọn

Bên cạnh nhan sắc, chiều cao khoảng 1,71 m cũng là lợi thế giúp Chaeyeon sở hữu tỷ lệ cơ thể nổi bật, đặc biệt là đôi chân dài. Khi đứng trong đội hình đông thành viên của tripleS, vóc dáng cao ráo giúp cô dễ tạo điểm nhấn và mang đến nguồn năng lượng trình diễn phóng khoáng. Việc góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được xem là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Chaeyeon. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu nữ idol thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình. Đằng sau hình ảnh thành viên tripleS là một hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài từ khi cô còn rất nhỏ.

Việc góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được xem là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của ChaeYeon

Chaeyeon, tên thật là Kim Chaeyeon, sinh ngày 4/12/2004. Cô bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 4 tuổi khi xuất hiện với tư cách diễn viên nhí trong bộ phim điện ảnh Scandal Makers năm 2008. Sau đó, Chaeyeon tiếp tục góp mặt trong một số tác phẩm như The Queen's Classroom, Ugly Alert và Fantasy Tower. Việc sớm làm quen với máy quay và môi trường diễn xuất giúp cô có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trước khi bước sang con đường ca hát với vai trò là idol.

Chayeon được nhiều khán giả biết đến khi đã đóng phim từ khi mới 4 tuổi

Năm 2017, khi mới 13 tuổi, Chaeyeon ra mắt với tư cách thành viên Busters, đảm nhận vị trí center và lead vocal. Thời điểm đó, cô được chú ý bởi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật từ trước. Đây cũng là giai đoạn Chaeyeon bắt đầu xây dựng hình ảnh một nữ idol trẻ đa năng, có thể đảm nhận cả biểu diễn lẫn các hoạt động trước ống kính.

Đến năm 2019, Chaeyeon tiếp tục được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Talk Talk! Boni Hani của đài EBS. Lối dẫn dắt năng lượng, khả năng tương tác tự nhiên cùng hình ảnh gần gũi giúp cô nhận được sự yêu mến từ khán giả, đặc biệt là các gia đình và trẻ em. Sau chương trình, Chaeyeon tiếp tục được biết đến với vai trò MC truyền hình, qua đó cho thấy khả năng hoạt động đa dạng bên cạnh công việc ca hát.

Năm 2013, Chaeyeon đã debut làm idol khi chỉ mới 13 tuổi

Trong quá trình tập trung cho các hoạt động MC, Chaeyeon rời Busters vào năm 2020. Sau một khoảng thời gian tạm rời sân khấu để tập trung cho những công việc khác, cô có màn tái xuất với tư cách thành viên tripleS vào năm 2022. Từ một diễn viên nhí bắt đầu xuất hiện trước máy quay năm 4 tuổi, Chaeyeon từng bước thử sức ở nhiều vai trò trước khi trở lại với tư cách idol. Chính quá trình hoạt động kéo dài nhiều năm này giúp nữ thần tượng sở hữu kinh nghiệm sân khấu, khả năng biểu cảm và sự tự tin trước ống kính, những lợi thế tiếp tục được cô phát huy trong hành trình cùng tripleS.

Tái debut trong nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất lịch sử

Năm 2022, Chaeyeon có màn tái debut với tư cách thành viên thứ 4, S4, của tripleS. Việc trở lại với một nhóm nhạc có mô hình hoàn toàn khác biệt giúp nữ idol tiếp tục phát huy kinh nghiệm đã tích lũy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

tripleS gây chú ý ngay từ những ngày đầu bởi kế hoạch xây dựng đội hình lên tới 24 thành viên, trong đó các thành viên có thể hoạt động ở nhiều đội hình nhỏ khác nhau trước khi tập hợp thành đội hình đầy đủ. Với Chaeyeon, đây cũng là cơ hội để cô tiếp tục khẳng định bản thân trong một tập thể lớn.

Năm 2022, ChaeYeon có màn tái debut với tư cách thành viên thứ 4, S4, của tripleS

Trong quá trình hoạt động cùng tripleS, Chaeyeon liên tục xuất hiện trong nhiều đội hình khác nhau, từ những unit nhỏ cho đến đội hình toàn nhóm. Chaeyeon đã góp mặt trong nhiều sản phẩm âm nhạc của nhóm, từ Rising trong đội hình 10 thành viên, Cherry Talk cùng +(KR)ystal Eyes, Cherry Gene, Invincible của EVOLution cho đến Door thuộc Aria. Đến tháng 5/2024, tripleS chính thức hoàn thiện đội hình 24 thành viên với ASSEMBLE24. Đây là lần đầu cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc với đội hình hoàn chỉnh. Ca khúc chủ đề Girls Never Die cũng mang về cho tripleS chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc vào ngày 14/5/2024.

Girls Never Die - ca khúc mang về chiến thắng đầu tiên cho triple S

Không dừng lại ở đó, tripleS tiếp tục ghi nhận những bước tiến đáng chú ý trên thị trường âm nhạc. Nhóm lần lượt được vinh danh với giải Tân binh của năm tại Hanteo Music Awards 2023 và Best New Female Artist tại MAMA Awards 2023. Những thành tích này cho thấy mô hình nhóm đông thành viên từng gây nhiều tò mò đã dần tạo được chỗ đứng riêng. Đặc biệt, giữa đội hình lên tới 24 thành viên, Chaeyeon vẫn có lợi thế riêng để tạo dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật.

Giữa đội hình lên tới 24 thành viên, ChaeYeon vẫn có lợi thế riêng để tạo dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật

Việc được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế không chỉ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ tripleS mà còn giúp Chaeyeon được chú ý nhiều hơn. Từ một thành viên hoạt động trong đội hình 24 người vốn không dễ để khán giả mới ghi nhớ từng gương mặt, Chaeyeon đang có thêm một dấu ấn riêng trong hành trình cùng tripleS.