Ca sĩ Việt vừa lọt đề cử mỹ nhân đẹp nhất thế giới: Nhan sắc như hoa như ngọc, tài năng cân trọn diễn xuất lẫn ca hát

Nữ ca sĩ này đang khiến netizen trầm trồ về hành trình thăng hạng nhan sắc lẫn danh tiếng.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đã công bố thêm những gương mặt được đề cử cho The 100 Most Beautiful Faces 2026 (Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026). Bên cạnh hàng loạt tên tuổi đình đám của làng giải trí quốc tế, sự xuất hiện của Lamoon khiến không ít khán giả Việt bất ngờ và thích thú.

Đây là lần hiếm hoi một nghệ sĩ trẻ của Vpop được gọi tên tại danh sách vốn quy tụ nhiều biểu tượng nhan sắc toàn cầu. Trên các MXH, nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang có giai đoạn thăng hạng nhan sắc rõ rệt nhất kể từ khi bước chân vào showbiz, thậm chí sở hữu khí chất không thua kém nhiều người đẹp từng chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp.

Lamoon lần đầu lọt Top đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Bứt phá sau Vietnam Idol, trở thành gương mặt Gen Z đáng chú ý của Vpop

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, cô từng theo học lớp chuyên Văn tại THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm 2021, Lamoon tiếp tục gây chú ý khi trở thành Á khoa đầu vào ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nền tảng đào tạo bài bản giúp nữ nghệ sĩ sở hữu lợi thế về biểu cảm, sân khấu và khả năng hóa thân vào nhiều hình tượng khác nhau.

Không đi lên từ các cuộc thi sắc đẹp hay những danh hiệu nhan sắc, Lamoon lựa chọn con đường nghệ thuật khá truyền thống. Cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia Vietnam Idol 2023. Thời điểm đó, nữ ca sĩ gây thiện cảm bởi màu sắc âm nhạc riêng cùng hình ảnh gần gũi, trong trẻo. Tuy nhiên, xét về độ nhận diện, Lamoon vẫn chưa phải cái tên nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Lamoon cùng Giám khảo Mỹ Tâm tại Vietnam Idol 2023

Dù chưa có độ nhận diện lớn nhưng Lamoon vẫn được xem là giọng ca đa sắc màu tại cuộc thi âm nhạc này

Sau Vietnam Idol 2023, năm 2025 có thể xem là bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp của Lamoon. Đầu tiên phải nói tới màn chạm ngõ điện ảnh với vai Út Khờ trong bộ phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Thành công của dự án giúp hình ảnh Lamoon tiếp cận thêm một lượng lớn khán giả đại chúng.

Nhiều người bất ngờ khi nữ ca sĩ cho thấy khả năng diễn xuất tự nhiên, cảm xúc và có màu sắc riêng thay vì chỉ đơn thuần là một gương mặt “tay ngang”. Bên cạnh đó việc góp giọng thể hiện giọng hát với ca khúc Mặt Trời Trong Bóng Tối (OST Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối) cũng giúp nữ ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Vai diễn trong bộ phim điện ảnh Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối giúp cái tên Lamoon đến gần hơn với khán giả

Đặc biệt việc góp giọng trong OST cũng trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của Lamoon

Đặc biệt, cú “lột xác” lớn nhất của Lamoon phải kể đến việc tham gia Em Xinh Say Hi. Từ một thí sinh không được đánh giá quá cao ở thời điểm chương trình bắt đầu, Lamoon dần chứng minh sự tiến bộ qua từng vòng thi. Cô liên tục ghi dấu bằng khả năng trình diễn, tư duy sân khấu và hình ảnh ngày càng hoàn thiện. Nhiều tiết mục có sự góp mặt của Lamoon trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, giúp nữ nghệ sĩ xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo hơn bao giờ hết.

Việc tiến thẳng vào Top 5 chung cuộc được xem là thành quả xứng đáng cho hành trình bứt phá của cô gái sinh năm 2003. Sau chương trình, Lamoon cũng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi khán giả bàn luận về lớp nghệ sĩ nữ Gen Z.

Càng tiến vào sâu, Lamoon càng gây ấn tượng với khán giả tại Em Xinh Say Hi

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ nhanh chóng tận dụng sức nóng để phát hành album đầu tay mang tên Là Moon với 12 ca khúc mang dấu ấn sáng tác cá nhân. Đây được xem là bước đi cho thấy định hướng nghiêm túc của Lamoon trên con đường âm nhạc, thay vì chỉ dựa vào hiệu ứng truyền thông từ các chương trình thực tế.

Điểm mạnh của Lamoon nằm ở việc cô sở hữu bộ kỹ năng tương đối toàn diện. Bên cạnh ca hát, nữ nghệ sĩ còn có thể sáng tác, diễn xuất và xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng riêng biệt. Hình ảnh một nghệ sĩ trẻ vừa có khả năng biểu diễn, vừa có tư duy sáng tạo nội dung âm nhạc riêng đang giúp Lamoon tạo được vị trí khác biệt giữa thế hệ nghệ sĩ mới.

Album Là Moon đầu tay với 12 ca khúc tự sáng tác của Lamoon

Nhan sắc ngày càng thăng hạng, netizen liên tục giục đi thi Hoa hậu và đòi trao vương miện

Nếu trước đây Lamoon luôn gắn với hình ảnh dễ thương, trong trẻo thì hiện tại, nữ ca sĩ đang cho thấy sự trưởng thành rõ nét cả về thần thái lẫn phong cách thời trang. Nhiều khán giả nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa nét ngọt ngào và sự sang trọng, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa cuốn hút trước ống kính.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lamoon

Mới đây, Lamoon tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi tung bộ ảnh thời trang mới. Trong loạt khoảnh khắc được thực hiện trên phông nền tối giản, nữ nghệ sĩ xuất hiện trong thiết kế đính kết lấp lánh ôm sát cơ thể, tôn vóc dáng thanh mảnh cùng bờ vai mềm mại. Hiệu ứng ánh sáng kết hợp cùng những dòng cát trắng đổ từ trên cao tạo nên tổng thể giàu tính nghệ thuật, giúp visual của Lamoon trở thành tâm điểm chú ý.

Đặc biệt, nhiều khung hình cận mặt nhanh chóng viral trên các nền tảng MXH. Không ít fan còn hào hứng chỉnh sửa ảnh Lamoon theo format của các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Những sản phẩm fanmade này nhận về lượng tương tác lớn cùng nhiều bình luận gọi cô nàng là "thần tiên tỷ tỷ" và cho rằng nữ ca sĩ hoàn toàn có thể thử sức ở một đấu trường Hoa hậu.

Dù không ai cấm nhưng fan Lamoon vẫn quyết cho cô nàng “đi thi Hoa hậu”

Từ một tân binh bước ra từ cuộc thi âm nhạc, Lamoon đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng bằng nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc được gọi tên trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới có thể xem là thêm một dấu mốc đáng chú ý trên hành trình đó. Và nhìn vào sức hút từ bộ ảnh mới nhất, không khó hiểu khi cái tên Lamoon đang ngày càng xuất hiện dày đặc trong những cuộc thảo luận về các visual nổi bật nhất Vpop hiện tại.

Ảnh: FBNV