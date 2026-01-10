Ca sĩ Việt sở hữu máy bay riêng, lấy chồng tỷ phú có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ

Nữ nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Nhắc đến những nghệ sĩ nổi tiếng từng được đông đảo khán giả yêu thích nhưng nay không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt, Hà Phương là một trường hợp đáng chú ý. Không chỉ từng ghi dấu ấn với dòng nhạc quê hương, trữ tình, nữ ca sĩ còn được biết đến với cuộc sống kín tiếng cùng khối tài sản được truyền thông nhắc đến nhiều năm qua.

Hà Phương là một trong những ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc quê hương, trữ tình,

Hà Phương tên thật là Trần Thị Hà Phương, sinh năm 1972 tại TP.HCM. Cô là con gái của nhạc sĩ Trần Quang Hiển, đồng thời là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái Minh Tuyết. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hà Phương sớm theo đuổi ca hát và lựa chọn dòng nhạc quê hương, dân ca, trữ tình làm hướng đi chính.

Hà Phương từng ghi dấu ấn từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình

Cô từng ghi dấu ấn từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình năm 1991 và được đông đảo khán giả biết đến qua chuỗi chương trình Mưa Bụi đình đám trong thập niên 1990. Khác với hướng đi của Cẩm Ly và Minh Tuyết, Hà Phương lựa chọn gắn bó với dân ca Nam Bộ và những ca khúc mang âm hưởng quê hương, trữ tình, qua đó tạo dựng hình ảnh riêng trong làng nhạc Việt.

Năm 2000, sau khi kết hôn cùng chồng tỷ phú Hà Phương quyết định sang Mỹ định cư sau

Đến năm 2000, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, Hà Phương quyết định sang Mỹ định cư sau khi lập gia đình. Từ đây, nữ ca sĩ dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật trong nước, lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn để chăm sóc gia đình, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng.

Sau khi sang Mỹ, cuộc sống của Hà Phương cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tại đây, nữ ca sĩ không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu hay các chương trình ca nhạc trong nước mà dành phần lớn thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng.

Hà Phương cùng chồng sống tại căn penthouse của gia đình ở Trump World Tower, New York

Hà Phương cùng chồng sống tại căn penthouse của gia đình ở Trump World Tower, New York. Căn hộ nằm tại tầng 89 và 90, có diện tích gần 1.400 m² và từng được truyền thông đưa tin có giá trị khoảng 100 triệu USD, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng. Với diện tích lớn, nơi ở của gia đình có nhiều phòng ngủ, phòng sinh hoạt và các không gian phục vụ nhu cầu riêng của các thành viên.

Bên cạnh căn hộ tại New York, chuyên cơ riêng của gia đình Hà Phương cũng từng khiến khán giả chú ý

Bên cạnh căn hộ tại New York, chuyên cơ riêng của gia đình Hà Phương cũng từng khiến khán giả chú ý. Chiếc máy bay mang số hiệu kết thúc bằng cụm "909 AD", trong đó "AD" được cho là viết tắt tên hai con gái của Hà Phương và Chính Chu là Angelina và Diana. Chi tiết này từng được truyền thông nhắc đến khi đưa tin về cuộc sống của nữ ca sĩ tại Mỹ.

Chuyên cơ được sử dụng cho những chuyến đi của gia đình, trong đó có các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và những lần Hà Phương trở về Việt Nam. Nội thất bên trong máy bay được thiết kế với không gian nghỉ ngơi và khu vực phục vụ riêng, đi kèm đội ngũ phi hành đoàn và tiếp viên. Thực đơn trên các chuyến bay cũng được chuẩn bị riêng cho gia đình và khách đi cùng.

Chuyên cơ được sử dụng cho những chuyến đi của gia đình, trong đó có các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và những lần Hà Phương trở về Việt Nam

Không chỉ phục vụ việc di chuyển, chiếc máy bay còn giúp Hà Phương chủ động hơn trong những lần trở về Việt Nam để thăm người thân hoặc thực hiện các hoạt động nghệ thuật. Hình ảnh nữ ca sĩ sử dụng chuyên cơ riêng vì thế nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Một số nguồn tịn cho biết ước tính tổng tài sản của Hà Phương và chồng vào khoảng 1,5 tỷ USD, tương đương gần 40.000 tỷ đồng.

Ngoài penthouse và máy bay riêng, gia đình Hà Phương còn được truyền thông đề cập đến du thuyền, xe sang và nhiều bất động sản khác. Một số nguồn tịn cho biết ước tính tổng tài sản của Hà Phương và chồng vào khoảng 1,5 tỷ USD, tương đương gần 40.000 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Hà Phương vẫn duy trì niềm đam mê ca hát khi lần lượt giới thiệu một số sản phẩm như Bến Đò Chiều Mưa, Quen Với Cô Đơn và Màu Mực Tím. Các ca khúc tiếp tục giữ màu sắc trữ tình, quê hương vốn gắn với hình ảnh của nữ ca sĩ từ những ngày đầu sự nghiệp. Dù không hoạt động quá sôi nổi, tên tuổi Hà Phương vẫn được nhiều khán giả nhớ đến khi sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước.

ù không hoạt động quá sôi nổi, tên tuổi Hà Phương vẫn được nhiều khán giả nhớ đến khi sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước

Ảnh: Tổng hợp Internet