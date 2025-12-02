Ca sĩ Việt giàu nhất thế giới ở penthouse 2.600 tỷ, view nhìn thẳng New York

Nhắc đến ba chị em nhà Cẩm Ly, Minh Tuyết Hà Phương, ai cũng nhớ ngay đến "tam ca vàng" của nhạc Việt thập niên 90. Mỗi người một phong cách, một dấu ấn riêng nhưng nếu nói về độ kín tiếng mà sung túc bậc nhất, chắc chắn phải gọi tên Hà Phương - "ca sĩ Việt giàu nhất thế giới" sở hữu giọng hát ngọt ngào và cuộc sống xa hoa cùng chồng tỷ phú trên đất Mỹ.

Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương theo thứ tự từ trái sang là 3 giọng ca "tam ca vàng" của nhạc Việt thập niên 90

Hà Phương kết hôn với tỷ phú Chính Chu, doanh nhân gốc Việt nổi tiếng trên Phố Wall gắn với hàng loạt thương vụ hàng tỷ USD. Độ giàu và đẳng cấp của vợ chồng Hà Phương thể hiện rõ ràng qua căn penthouse siêu xa hoa được ví như lâu đài trên không của họ tại tòa Trump World Tower - một trong những tòa tháp biểu tượng ở New York sở hữu tầm nhìn bao trọn Manhattan và đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc, thuộc sở hữu của Donald Trump.

Hà Phương kết hôn cùng Chính Chu, cặp đôi sở hữu khối tài sản kếch xù trên đất Mỹ

Căn penthouse nằm ở tầng 89 và một phần tầng 90, vị trí sở hữu tầm nhìn "triệu đô" thẳng ra trụ sở Liên Hợp Quốc. Không gian bên trong là nội thất xa xỉ, đắt đỏ theo phong cách thượng lưu Mỹ. Nơi ở này của em gái Cẩm Ly xịn xò đến mức mới đây trong 1 buổi trò chuyện, ca sĩ Quang Lê phải nói rằng: "Tôi mà trúng xổ số là tôi sẽ mua ngay một căn hộ như ca sĩ Hà Phương. Căn nhà Hà Phương đang ở tính theo tỷ giá bây giờ khoảng 100 triệu đô, tương đương 2.600 tỷ đồng. Nếu tôi trúng xổ số thì tôi cũng mua một căn 100 triệu đô như thế vì ở an toàn, có bảo vệ, đầy đủ hết".

Tòa Trump Tower nhìn từ bên ngoài

Chia sẻ này khiến khán giả bất ngờ, bởi trước đây, tỷ phú Chính Chu chi 33.5 triệu USD (khoảng 761 tỷ đồng ở thời điểm đó) để mua căn penthouse nằm ở tầng 89 và một phần tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower này.

View "triệu đô" trong căn hộ xa xỉ top đầu nước Mỹ

Giờ đây, theo chia sẻ của Quang Lê, giá trị căn penthouse đã tăng mạnh theo thời gian và thị trường bất động sản New York, từ mức 33.5 triệu USD ban đầu lên khoảng 100 triệu USD, tức hơn 2.600 tỷ đồng. Việc tăng gần gấp ba sau gần hai thập kỷ càng khẳng định độ "khủng" của tài sản mà vợ chồng Hà Phương đang nắm giữ, đồng thời lý giải vì sao căn hộ này luôn được xem là một trong những bất động sản xa hoa bậc nhất mà nghệ sĩ Việt từng sở hữu.

Căn penthouse có diện tích gần 1.400 m² với tổng cộng 34 phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Kiến trúc bên ngoài nổi bật với hệ trụ đồng và kính thủy tinh màu sang trọng, còn bên trong được hoàn thiện bằng nội thất xa xỉ đúng chuẩn thượng lưu Mỹ.

Đúng chuẩn cuộc sống thượng lưu

Được biết, tỷ phú Chính Chu từng cố gắng mua thêm nửa còn lại của tầng 90 để mở rộng toàn bộ không gian sống nhưng không đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu chứ hoàn toàn không phải do vấn đề tài chính. Dù vậy, ông đã đầu tư thêm 5 triệu USD (khoảnh 13.1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) để mở rộng không gian trên tầng mái để làm penthouse 1.400m2, thể hiện sự chịu chi của mình.

Căn penthouse rộng 1.400m2

Bên cạnh căn penthouse nổi tiếng, ca sĩ Hà phương và chồng cô còn sở hữu phi cơ riêng, trực thăng riêng, bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD cùng nhiều bất động sản đắt đỏ khác tại Mỹ.