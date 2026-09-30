Ca sĩ Việt đi bán cà phê ở Mỹ, ly hôn vẫn mở quán chung với vợ cũ

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh không chỉ giữ lịch biểu diễn đều đặn mà còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Đan Trường tên thật là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976 tại TP.HCM, là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc Việt từ cuối thập niên 1990. Với biệt danh "anh Bo", anh ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc như Đi về nơi xa, Kiếp ve sầu, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu hay Chim trắng mồ côi, đồng thời sở hữu nhiều giải thưởng lớn và duy trì hoạt động nghệ thuật gần 30 năm.

Đan Trường là giọng ca nổi tiếng cuối thập niên 1990. Ảnh: FNBV

Không chỉ gắn bó với âm nhạc, những năm gần đây Đan Trường còn mở rộng hoạt động sang kinh doanh. Đầu năm 2026, nam ca sĩ khai trương quán cà phê đầu tiên tại Mỹ và gây chú ý khi trực tiếp đứng quầy, pha chế đồ uống, phục vụ khách cũng như chụp ảnh cùng người hâm mộ trong ngày khai trương.

Sau thành công bước đầu tại Mỹ, đến tháng 5/2026, Đan Trường tiếp tục đưa thương hiệu cà phê về TP.HCM. Cửa hàng nằm ở khu vực trung tâm thành phố, mở bán thử từ ngày 19/5 trước khi chính thức khai trương vào hai ngày 23 và 24/5. Trong hai ngày này, nam ca sĩ cũng trực tiếp có mặt để đón khách, giao lưu và phục vụ người hâm mộ.

Không chỉ gắn bó với âm nhạc, anh còn mở rộng sang kinh doanh. Ảnh: FBNV

Trong một số chia sẻ, Thủy Tiên từng cho biết cả hai vẫn thường xuyên trao đổi về công việc cũng như việc nuôi dạy con. Theo Đan Trường, việc duy trì mô hình kinh doanh chung cũng là cách để con trai có cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực kinh doanh từ sớm.

Điều đặc biệt trong câu chuyện kinh doanh của Đan Trường là sự đồng hành của vợ cũ Thủy Tiên. Cả hai kết hôn năm 2013, có con trai chung Thiên Từ và xác nhận ly hôn vào năm 2021 sau 8 năm chung sống. Dù không còn là vợ chồng, họ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con và tiếp tục phát triển thương hiệu cà phê chung tại Mỹ.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì lịch biểu diễn trong và ngoài nước, đồng thời dành thời gian phát triển hệ thống kinh doanh. Nam ca sĩ cũng thường xuyên tập luyện để giữ phong độ và tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động giao lưu với khán giả, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ vẫn bền bỉ với nghề sau gần ba thập kỷ hoạt động.

Đan Trường và vợ cũ vẫn cùng mở quán chung dù đã ly hôn. Ảnh: FBNV