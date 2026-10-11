Ca sĩ Việt có ca khúc 10 tỷ views nhập viện cấp cứu, không thể tham gia biểu diễn

Thông tin về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đăng tải bài viết thông báo tình hình sức khỏe, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Cụ thể, trong bài viết, phía nữ ca sĩ cho biết cô hiện đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định do tình trạng sức khỏe không tốt, không thể tham gia biểu diễn tại chương trình vào sáng 11/10. Phía nữ ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối trước sự cố ngoài mong muốn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức và khán giả vì sự thay đổi đột xuất này.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe mới nhất của ca sĩ Duyên Quỳnh

Cùng với đó, bên dưới bài viết, trợ lý của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cũng chia sẻ hình ảnh nữ ca sĩ đang điều trị tại bệnh viện. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, đông đảo khán giả đã để lại bình luận hỏi thăm tình hình sức khỏe, gửi lời động viên và chúc nữ ca sĩ sớm hồi phục. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước thông tin cô phải nhập viện cấp cứu, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp, mong Nguyễn Duyên Quỳnh nhanh chóng ổn định sức khỏe để sớm trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh ca sĩ Duyên Quỳnh đang điều trị tại bệnh viện được trợ lí đăng tải

Nguyễn Duyên Quỳnh là cái tên được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích trong thời gian qua. Sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là ca sĩ được đào tạo thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Năm 2019, Duyên Quỳnh giành ngôi vị Á quân Ban Nhạc Quyền Năng và Quán quân Người Kể Chuyện Tình mùa 3. Đến năm 2022, cô tiếp tục chiến thắng tại Tỏa Sáng Sao Đôi, từng bước khẳng định khả năng ca hát qua các sân chơi âm nhạc.

Duyên Quỳnh là ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích trong thời gian qua

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Nguyễn Duyên Quỳnh đến từ ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Phát hành năm 2023, tác phẩm chưa tạo được sức lan tỏa lớn ngay từ đầu. Tuy nhiên, đến năm 2025, ca khúc bất ngờ bùng nổ, được sử dụng rộng rãi trong các dịp lễ lớn, chương trình kỷ niệm và hoạt động văn nghệ trên cả nước. Giai điệu cùng ca từ hướng về quê hương, đất nước giúp bài hát tiếp cận đông đảo khán giả, xuất hiện trong nhiều video trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - Nguyễn Duyên Quỳnh

Trong giai đoạn này, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trở thành một hiện tượng âm nhạc cộng đồng, góp phần đưa tên tuổi Nguyễn Duyên Quỳnh đến gần hơn với công chúng. Từ một ca sĩ được biết đến qua các cuộc thi âm nhạc, cô nhận được sự quan tâm rộng rãi nhờ ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ. Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình hiện tại đã đạt khoảng hơn 10 tỷ lượt xem trên các nền tảng, tạo dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sau dấu ấn này, Nguyễn Duyên Quỳnh tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong các dự án như Nguyện Thề Vì Bình Yên và Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về

Sau dấu ấn này, Nguyễn Duyên Quỳnh tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong các dự án như Nguyện Thề Vì Bình Yên và Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về. Các sản phẩm tập trung vào chủ đề quê hương, đất nước, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Bên cạnh ca hát, nữ nghệ sĩ còn tham gia sáng tác, giảng dạy thanh nhạc, biểu diễn nhạc kịch và lồng tiếng phim hoạt hình.

Năm 2025, Nguyễn Duyên Quỳnh được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM. Cô cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện, trong đó có dự án Sách Trao Em hướng đến trẻ em vùng sâu, vùng xa. Từ một ca sĩ có nhiều năm hoạt động trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, Duyên Quỳnh hiện ghi dấu ấn rõ nét hơn với dòng nhạc cộng đồng, đặc biệt sau thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

Nguyễn Duyên Quỳnh cũng là giọng ca theo đuổi dòng nhạc chính luận, thường xuyên biểu diễn tại các chương trình văn hóa, nghệ thuật do Nhà nước tổ chức

Bên cạnh hoạt động ca hát, Nguyễn Duyên Quỳnh còn tham gia giảng dạy thanh nhạc và các dự án âm nhạc cộng đồng. Cô cũng là giọng ca theo đuổi dòng nhạc chính luận, thường xuyên biểu diễn tại các chương trình văn hóa, nghệ thuật do Nhà nước tổ chức. Sau thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, tên tuổi nữ ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến hơn, đồng thời tiếp tục gắn liền với những ca khúc mang chủ đề quê hương, đất nước. Hiện thông tin về tình hình sức khỏe của Nguyễn Duyên Quỳnh đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Ảnh: FBNV