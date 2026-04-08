Ca sĩ Tùng Dương đi xem dự án của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết trước khi hát tặng ông bài "Tái sinh"

Nguồn ảnh: Tập đoàn FLC.

Ngày 4/4/2026, tại Khu phức hợp Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Tập đoàn FLC chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort – dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ lễ khởi công, hoạt động tham quan thực địa dự án đã thu hút hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư và đối tác trên toàn quốc.

Tại đây, sự xuất hiện của Ca sĩ Tùng Dương trong chuyến tham quan đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ góp mặt với vai trò khách mời biểu diễn, nam ca sĩ còn dành thời gian tìm hiểu quy hoạch tổng thể, không gian cảnh quan và định hướng phát triển của dự án ngay tại hiện trường.

Đáng chú ý, cũng trong khuôn khổ lễ khởi công, ở phần mở màn sự kiện, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC đã được Ca sĩ Tùng Dương hát tặng ca khúc “Tái sinh” gây xúc động.

Được biết, Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ trung tâm Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh.

Dự án được quy hoạch với nhiều hạng mục như khu đô thị, nhà ở, sân golf, công viên, khu thể thao, thương mại và trường học. Trong đó, sân golf 36 hố, diện tích hơn 171 ha, là hạng mục điểm nhấn của quần thể.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc. Tỉnh sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp hài hòa giữa biển - núi - cao nguyên - di sản văn hóa.

Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách với doanh thu gần 29.000 tỷ đồng. Mục tiêu năm 2026 là 15 triệu lượt khách, đặt ra yêu cầu các dự án du lịch phải đi trước một bước về hạ tầng và sản phẩm. Trong bối cảnh đó, sân golf Đak Đoa được kỳ vọng vừa tạo điểm nhấn du lịch, vừa thúc đẩy phát triển khu vực phía Tây tỉnh, hình thành không gian đô thị hiện đại, bền vững.