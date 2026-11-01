Ca sĩ SN 1991 quê Hà Nội 2 lần đỗ thủ khoa: Là giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam

Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, ca sĩ này còn có thành tích học vấn đáng nể.

Trong showbiz Việt, không thiếu những giọng ca sở hữu kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng, nhưng để vừa theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp, vừa có thành tích học thuật nổi bật. Dương Hoàng Yến là một trong những ca sĩ có nền tảng thanh nhạc bài bản của Vpop. Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể khi hai lần đạt danh hiệu thủ khoa và trở thành giảng viên thanh nhạc ở tuổi 22.

Dương Hoàng Yến là một trong những ca sĩ có nền tảng thanh nhạc bài bản của Vpop

Dương Hoàng Yến sinh năm 1991 tại Hà Nội. Sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, cô được gia đình tạo điều kiện theo học nghệ thuật từ nhỏ. Dương Hoàng Yến bắt đầu được công chúng biết đến từ năm 2008, khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn ở tuổi 17. Cùng năm, cô thi đỗ vào khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với vị trí thủ khoa đầu vào. Đây cũng là cột mốc mở ra hành trình được đào tạo bài bản về chuyên môn âm nhạc của nữ ca sĩ.

Dương Hoàng Yến là thủ khoa đầu vào và đầu ra của khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Không dừng lại ở thành tích đầu vào, Dương Hoàng Yến tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa đầu ra sau quá trình học tập. Với kết quả nổi bật, cô được nhà trường giữ lại công tác giảng dạy ngay khi mới 22 tuổi. Đây là dấu mốc lớn, đưa nữ ca sĩ trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi của Vpop vừa hoạt động nghệ thuật, vừa đảm nhiệm vai trò giảng viên thanh nhạc từ khi còn rất trẻ.

Dương Hoàng Yến sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, thể hiện qua khả năng kiểm soát giọng hát, xử lý những quãng cao phức tạp và truyền tải cảm xúc trong từng tiết mục. Không đơn thuần là một lợi thế khi đứng trên sân khấu, nền tảng học thuật còn giúp cô có thêm kinh nghiệm trong việc truyền đạt kiến thức, đào tạo những thế hệ học viên theo đuổi thanh nhạc.

Dương Hoàng Yến là giảng viên thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khi mới 22 tuổi

Không chỉ theo đuổi hoạt động nghệ thuật, Dương Hoàng Yến còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, dù nhiều người khuyên cô không nên tiếp tục vì mức lương còn hạn chế, cô vẫn lựa chọn gắn bó với nghề giáo. Với Dương Hoàng Yến, đây là công việc mang lại giá trị tinh thần và cơ hội truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm thanh nhạc cho thế hệ học viên.

Đáng chú ý, việc giảng dạy không khiến Dương Hoàng Yến thu hẹp hoạt động biểu diễn. Trái lại, cô vẫn duy trì sự hiện diện đều đặn trong các dự án âm nhạc và sự kiện lớn, cho thấy khả năng cân bằng giữa hai vai trò.

Năm 2013, Dương Hoàng Yến tham gia Giọng Hát Việt mùa thứ hai và để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình qua những màn trình diễn giàu chuyên môn

Chính nền tảng thanh nhạc bài bản cùng kinh nghiệm giảng dạy đã trở thành hành trang để Dương Hoàng Yến tiếp tục khẳng định năng lực trên con đường nghệ thuật. Năm 2013, Dương Hoàng Yến tham gia Giọng Hát Việt mùa thứ hai, thuộc đội huấn luyện viên Mỹ Linh. Sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng giọng hát nội lực, nữ ca sĩ để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình qua những màn trình diễn giàu chuyên môn.

Sau chương trình, Dương Hoàng Yến tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân, đồng thời tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình để từng bước khẳng định tên tuổi. Một số ca khúc đáng chú ý trong chặng đường này có thể kể đến Em Vẫn Nhớ, Lời Thú Tội Của Eva, Đã Từng và Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn.

Từ năm 2022 đến nay, Dương Hoàng Yến chính thức chuyển vào TP.HCM sinh sống và hoạt động nghệ thuậ

Năm 2020, nữ ca sĩ phát hành ca khúc Không Phải Em Đúng Không, đánh dấu một trong những sản phẩm âm nhạc được khán giả trẻ đón nhận. Ca khúc góp phần đưa tên tuổi Dương Hoàng Yến đến gần hơn với công chúng. Sau đó, cô tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm và thử nghiệm những màu sắc âm nhạc khác nhau như Quên Hay Tha Thứ, Tự Nắm Tay Mình, Xe Anh Đến Đâu Em Theo Đến Đó, Bớt Diễn Đi Anh,...

Từ năm 2022 đến nay, Dương Hoàng Yến chính thức chuyển vào TP.HCM sinh sống và hoạt động nghệ thuật, mở ra chặng đường mới trong hành trình Nam Tiến. Cùng với quyết định này, nữ ca sĩ cũng nghỉ công việc giảng dạy tại trường để tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc, mở rộng hoạt động biểu diễn và thực hiện các dự án cá nhân.

Năm 2024, khi Dương Hoàng Yến tham gia chương trình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió. Không chỉ phô diễn giọng hát vốn đã được khẳng định, cô còn khiến khán giả bất ngờ với khả năng vũ đạo, chơi nhạc cụ, làm chủ sân khấu và tư duy dàn dựng tiết mục.

Xuyên suốt chương trình, nữ ca sĩ liên tục biến hóa qua những sân khấu như Cầu Vồng Lấp Lánh, Mưa Tháng Sáu, Chưa Quên Người Yêu Cũ hay Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi. Những màn trình diễn này góp phần mở rộng hình ảnh Dương Hoàng Yến trong mắt khán giả, từ một giọng ca thực lực thành nghệ sĩ có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò trên sân khấu.

Sức hút từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió cùng những dự án âm nhạc được đầu tư giúp Dương Hoàng Yến ngày càng xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn nhỏ.

Sức hút từ chương trình cùng những dự án âm nhạc được đầu tư giúp Dương Hoàng Yến ngày càng xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn nhỏ. Lịch trình biểu diễn liên tục từ năm 2024 đến nay góp phần đưa nữ ca sĩ trở thành một trong những giọng ca được săn đón trong thị trường âm nhạc hiện tại, đồng thời được đánh giá là nghệ sĩ đắt show bậc nhất. Đặc biệt, trong năm 2025, Dương Hoàng Yến được biết đến là một trong những nghệ sĩ xuất hiện thường xuyên tại các sân khấu sự kiện và chương trình văn hóa, văn nghệ trên cả nước.

Dương Hoàng Yến được biết đến là một trong những nghệ sĩ đắt show hàng đầu làng nhạc hiện tại

Từ một thủ khoa thanh nhạc, trở thành giảng viên đại học ở tuổi 22 rồi duy trì vị thế của một giọng ca được săn đón, Dương Hoàng Yến có hành trình nghệ thuật khá đặc biệt. Thành tích học tập là nền móng, nhưng chính năng lực chuyên môn và sự bền bỉ với sân khấu mới là yếu tố giúp cô giữ được chỗ đứng trong Vpop suốt nhiều năm qua.

Ảnh: FBNV