Ca sĩ Quang Vinh được Thanh Tuyền nhận làm con nuôi, nói một chi tiết





Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Vũ Quang Vinh đã chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với danh ca Thanh Tuyền.

Vũ Quang Vinh

Anh nói: "Tôi nghe tiếng hát của mẹ Thanh Tuyền khi còn nhỏ. Lúc đó tôi ở Việt Nam, mới 4, 5 tuổi đã bắt đầu nghe mẹ Thanh Tuyền. Ngày nào tôi cũng nghe bài Con đường xưa em đi của mẹ Thanh Tuyền vì người nhà bật suốt. Tôi nghe nhiều tới mức thấm vào trong người từ lúc nào không biết.

Tới khi sang Mỹ định cư, tôi tình cờ gặp mẹ Thanh Tuyền trong một đại nhạc hội ở San Jose. Lần đầu được gặp thần tượng từ nhỏ ở ngoài, tôi run quá trời.

Nhưng mẹ Thanh Tuyền lại rất gần gũi. Mẹ bảo "thôi, mẹ nhận con làm con nuôi". Từ đó tới giờ, mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi ngày càng thân thiết.

Tôi và mẹ Thanh Tuyền có rất nhiều điểm chung, cùng thích thiền, thích đọc kinh Phật. Mẹ Thanh Tuyền sống bên Houston. Có những ngày mẹ Thanh Tuyền bay từ Houston sang đây chỉ có hai mẹ con tôi với nhau, ngồi cùng nhau từ sáng đến tối".

Ca sĩ Vũ Quang Vinh là một giọng ca quen thuộc với khán giả hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ. Anh từng hoạt động cùng thời với nhiều ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam trước khi sang Mỹ.

Thanh Tuyền

Khi sang Mỹ, anh đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách, từng phải làm những công việc chân tay trước khi tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Sự nghiệp ca hát của anh có một bước ngoặt lớn khi anh giành được danh hiệu Quán Quân Tâm Ca Đạo Hiếu 2018 (một cuộc thi nhạc Phật giáo lớn tại Mỹ), từ đó anh hát nhiều hơn cho các chương trình ở chùa và cộng đồng Phật tử.

Vũ Quang Vinh được biết đến với giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường thể hiện các ca khúc nhạc trẻ, trữ tình và đặc biệt là nhạc Phật. Anh cũng là người bạn thân thiết và thường xuất hiện cùng diễn viên Thúy Nga trong các hoạt động thiện nguyện.

Danh ca Thanh Tuyền cũng chia sẻ về liveshow sắp tới của mình: "Tôi lo cho chương trình này tới nỗi phải bằng mọi cách để có sự khác lạ, không giống ai. Tôi phải đi gặp từng khán giả ở tuổi em, tuổi con cháu để hỏi han.

Tôi mới về Việt Nam, gặp một em khán giả tên Thái, thích nghe tôi từ năm 16 tuổi, tới giờ 36 tuổi rồi, mơ ước gặp được tôi, ngồi đợi tôi cả buổi chỉ để được gặp một lần. Rồi còn nhiều em khác mà tôi vẫn nhớ tên.

Tôi thấy kiếp này mình mang nợ thế gian nhiều quá, mới được khán giả yêu mến đến vậy".