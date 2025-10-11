Nữ nghệ sĩ miền Bắc sở hữu bất động sản từ Việt Nam sang Mỹ, 1 mình ở nhà 84 tỷ

Nghệ sĩ chèo nức tiếng miền Bắc, bỏ nghề để bán phở nuôi con



Nghệ sĩ Lưu Nga tên thật là Nguyễn Thị Nga. Bà là một gương mặt gạo cội của làng sân khấu miền Bắc, nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch và nghệ sĩ chèo trong thập niên 1960.

Nghệ sĩ Lưu Nga

Nhưng với công chúng, bà được biết đến nhiều nhất qua vai trò là mẹ đẻ của ca sĩ nổi tiếng Bằng Kiều. Cuộc đời bà là một câu chuyện đầy truân chuyên, bản lĩnh, nhưng ở tuổi xế chiều lại đang tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên con cháu.

Nghệ sĩ Lưu Nga sinh ra trong một gia đình không theo nghệ thuật nhưng thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ người cha giỏi hát tài tử, chơi đàn và làm thơ. Với tài năng thiên bẩm, bà từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và sau đó là Nhà hát Chèo Quảng Ninh.

Dù nổi danh với nghệ thuật chèo, nghệ sĩ Lưu Nga còn chứng tỏ sự đa tài khi đạt huy chương vàng trong một vở kịch thơ. Bà có khả năng hát văn, hát quan họ và ngâm thơ rất hay.

Trong gia tài nghệ thuật, bà gây ấn tượng với vai diễn cô Tấm trong vở chèo Tấm Cám, vai Ngọc Hân trong kịch thơ Ngọc Hân Công Chúa và vai Thị Kính trong vở chèo Quan Âm Thị Kính. Với mỗi vai diễn, bà đều hóa thân xuất sắc, không bị trộn lẫn hay chồng chéo.

Dù có vẻ đẹp và tài năng được nhiều người khen ngợi, cuộc đời riêng của nghệ sĩ Lưu Nga lại gặp nhiều gian truân và biến cố trong hôn nhân.

Trong giai đoạn bao cấp, vì cuộc sống khó khăn, nhà đông con nên nghệ sĩ Lưu Nga phải bỏ nghề đi bán phở. Bà mở một tiệm phở ở phố Ngô Sĩ Liên, bán rất đắt hàng.

Nghệ sĩ Lưu Nga là hình mẫu của một người mẹ bản lĩnh và nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Bà đặt ra nguyên tắc giữ nề nếp gia đình: con cái đã đi làm thì phải trả tiền ăn, dù chỉ là tiền vốn, không lãi.

Chính nhờ sự giáo dục độc lập và tự lập từ nhỏ, các con của bà, bao gồm ca sĩ Bằng Kiều, đều trưởng thành, thành đạt và luôn giữ nếp nhà. Bằng Kiều từng chia sẻ anh biết nấu cơm, làm đồ ăn và phụ mẹ buôn bán từ năm 7 tuổi.

Một mình ở nhà 84 tỷ

Sau khi các con trưởng thành và thành đạt, nghệ sĩ Lưu Nga đã quyết định sang Mỹ định cư cùng con trai Bằng Kiều để được gần gũi và chăm sóc con cháu. Nhiều năm qua, bà vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần, chăm sóc con trai từng li từng tí.

Nghệ sĩ Lưu Nga cùng con dâu cũ và ba cháu trai ở Mỹ

Dù đã 85 tuổi, bà vẫn giữ được sự trẻ trung, phong thái phúc hậu, quý phái và vẫn thường xuyên được các đàn em, con cháu nghệ sĩ tới thăm hỏi, hội họp. Bà cũng nổi tiếng vì sự hòa thuận, yêu thương với con dâu cũ Trizzie Phương Trinh.

Nói về tình duyên lận đận của con trai Bằng Kiều, nghệ sĩ Lưu Nga chỉ nhẹ nhàng đáp: "Bằng Kiều lao đao thì hát mới hay".

Câu nói này thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc của người mẹ từng trải với những gian truân trong hôn nhân và sự nghiệp của con trai, đồng thời cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa trải nghiệm sống và nghệ thuật.

Nghệ sĩ Lưu Nga hiện sống một mình để trông nom căn biệt thự rộng 2000m2 tại Mỹ vì Bằng Kiều đang sống cùng vợ hai ở Việt Nam. Bà tự tay trồng cây, chăm sóc cây cối, hồ cá Koi tiền tỷ của con trai.

Nghệ sĩ Lưu Nga cùng con dâu thứ hai và cháu trai út

Vì sống một mình nên nghệ sĩ Lưu Nga thường xuyên mở tiệc mời con cháu, bạn bè, đồng nghiệp tới chơi. Bà nấu phở gà, phở bò, bún vịt và giả cầy cùng các món miền Bắc rất ngon, ai đến ăn cũng phải tấm tắc khen.

Dù đã ở tuổi 85, nữ nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và hoạt bát. Bà thường tự tay nấu nướng, làm đồ ăn phục vụ các đồng nghiệp tại nhà.

Mới đây, nghệ sĩ Lưu Nga đã tiết lộ số bất động sản mình đang có với danh hài Thúy Nga. Bà nói: "Ở đây có mỗi một bất động sản (ý nói căn biệt thự rộng 2000m2 của Bằng Kiều), anh kia (ý nói Bằng Kiều) hứng mất rồi và tôi cũng không cho anh ấy bán, cứ để đấy.

Vẫn còn ba thằng cháu (3 con trai của Bằng Kiều với Trizzie Phương Trinh bên Mỹ) và một thằng cháu bên Việt Nam (con trai út của Bằng Kiều với vợ hiện tại). Một cái nhà to ở Việt Nam để ở, còn hai cái nhà khác (cũng ở Việt Nam) để làm căn hộ cho thuê.

Tôi giữ cái nhà ở Mỹ này là cho con cháu, không cho đứa nào bán chứ có người trả 3,2 triệu đô (tương đương 84 tỷ) rồi đấy. Tại cái đất đó nhiều quá nên chia ra được 3 căn liền".

Hiện tại, bà đang tận hưởng cuộc sống an yên và hạnh phúc bên con cháu tại Mỹ, là tấm gương về nghị lực vượt qua sóng gió cuộc đời.