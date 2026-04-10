Ca sĩ Phương Thanh mắng ban tổ chức 1 show, nói thẳng: "Thế giới nghệ thuật thì phải có tôn ti trật tự"

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc với cách sắp xếp thứ tự nghệ sĩ của ban tổ chức một chương trình. Theo nữ ca sĩ, việc đặt tên tuổi các ca sĩ trẻ, đang “hot” lên trước những nghệ sĩ kỳ cựu là điều khó chấp nhận.

Cụ thể, Phương Thanh thẳng thắn viết: “Lâu rồi em mới mắng ban tổ chức 1 show - để vị trí và tên tuổi các ca sĩ trẻ ngôi sao đang hot lên trên đầu các ngôi sao cô chú 1 thời”.

Dưới phần bình luận, Phương Thanh tiếp tục bày tỏ quan điểm cứng rắn, cho biết cô vừa chặn một tài khoản ẩn danh có ý kiến trái chiều. Đồng thời, nữ ca sĩ nhấn mạnh yếu tố “tôn ti trật tự” trong môi trường nghệ thuật.

“Vừa mới block 1 facebook ẩn danh. Ban tổ chức chương trình nhiều lắm. Ca sĩ không hát show này thì hát show của ban tổ chức khác. Tư duy mà như này thì là dân kinh doanh showbiz. Thế giới nghệ thuật thì phải có tôn ti trật tự”, cô viết thêm.

Phát ngôn của Phương Thanh nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả và đồng nghiệp. Dưới bài đăng không ít ý kiến ủng hộ quan điểm của nữ ca sĩ như: “Đúng vậy chị! Cái gì cũng phải có tôn ti trật tự, không phải thích làm gì thì làm được”; “Có trước mới có sau chị ha”; “Quá chuẩn luôn chị ơi”…

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng trong bối cảnh thị trường giải trí hiện nay việc ưu tiên các nghệ sĩ trẻ, đang có sức hút lớn với khán giả là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, câu chuyện cân bằng giữa yếu tố thương mại và sự tôn trọng dành cho thế hệ đi trước vẫn luôn là vấn đề gây tranh luận.

Phương Thanh sinh năm 1973 là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt từ cuối thập niên 1990. Cô ghi dấu ấn với chất giọng khàn đặc trưng, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn máu lửa.

Tên tuổi Phương Thanh gắn liền với loạt ca khúc đình đám như Giã từ dĩ vãng, Một thời đã xa, Trống vắng, Khi giấc mơ về… Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của nữ ca sĩ cũng nhận được sự quan tâm khi cô lựa chọn làm mẹ đơn thân trong nhiều năm. Phương Thanh từng chia sẻ con gái là động lực lớn nhất giúp cô cân bằng cuộc sống và tiếp tục hoạt động nghệ thuật bền bỉ.

Với cá tính thẳng thắn, không ngại bày tỏ quan điểm, Phương Thanh nhiều lần gây chú ý bởi những phát ngôn liên quan đến các vấn đề trong giới giải trí.