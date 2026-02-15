Ca sĩ Phùng Linh Trang trở lại với “Không Phải Cổ Tích”

Sau thời gian dài vắng bóng để tập trung cho công việc giảng dạy và điều trị vấn đề sức khỏe, ca sĩ Phùng Linh Trang chính thức quay trở lại con đường âm nhạc với ca khúc "Không Phải Cổ Tích" của nhạc sĩ Lê Huyền Trang, phát hành vào ngày đầu năm 2026.

Sinh năm 1993, Phùng Linh Trang từng theo học tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng đạt giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Hiện nữ ca sĩ là giáo viên âm nhạc, có hơn 10 năm kinh nghiệm đi hát và sở hữu trung tâm đào tạo riêng.

Chia sẻ về quãng thời gian đạt giải nhất cuộc thi nhưng phải tạm dừng tham gia các cuộc thi lớn hơn, Phùng Linh Trang cho biết: "Lý do tôi không tham gia thêm các cuộc thi khác là vì vấn đề sức khoẻ, dây thanh có vấn đề phải mổ nên sau đó không tham gia các cuộc thi lớn mà tập trung đi dạy để chữa trị. Khi đã ổn định giọng hát và đủ độ chín trong âm nhạc, tôi mới quay lại sự nghiệp ca hát".

Thay vì theo đuổi ánh đèn sân khấu bằng mọi giá, cô lựa chọn một hành trình bền bỉ hơn – vừa giảng dạy, vừa nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc theo cách âm thầm nhưng chắc chắn.

Nói về lý do chọn "Không Phải Cổ Tích" để tái xuất, nữ ca sĩ cho biết cô luôn yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ Lê Huyền Trang. Ca khúc thực tế đã được cô mua từ trước nhưng vì sức khỏe không cho phép nên phải hoãn kế hoạch phát hành. Khi tìm thấy sự đồng điệu trọn vẹn trong cảm xúc và giai điệu, cô quyết định ra mắt bài hát như lời chào cho chặng đường mới.

Là người yêu dòng nhạc ballad giàu cảm xúc, Linh Trang xem "Không Phải Cổ Tích" là điểm chạm âm nhạc giữa cô và nhạc sĩ. Ca khúc mang màu sắc tự sự, kể về hành trình yêu không phủ lớp đường mật của những giấc mơ màu hồng, mà rất thật – với đủ xúc cảm, tổn thương và trưởng thành.

"Không Phải Cổ Tích" mở ra thế giới nơi tình yêu không phải lúc nào cũng có hoàng tử – công chúa – hạnh phúc viên mãn, mà là những khoảnh khắc chông chênh, lựa chọn, hy sinh và cả những lần buộc phải buông tay.

Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn ca khúc sẽ được khán giả đón nhận như một cột mốc ý nghĩa trên hành trình âm nhạc của mình.