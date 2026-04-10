Thông tin về ca sĩ Long Nhật sinh năm 1967, quê ở Huế

Nhắc đến dòng nhạc trữ tình – quê hương Việt Nam, cái tên Long Nhật luôn gợi nhớ một giọng ca ngọt ngào, da diết cùng phong cách biểu diễn đầy cảm xúc. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, nam ca sĩ sinh năm 1967 cũng không ít lần vướng vào những ồn ào gây tranh cãi, đặc biệt là tin đồn “bị bắt” từng khiến dư luận dậy sóng.

Ca sĩ Long Nhật.

Từ chàng trai xứ Huế đến giọng ca quen thuộc của dòng nhạc quê hương

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh ngày 19/10/1967 tại Huế trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là nhà thơ Nguyệt Đình, người có ảnh hưởng lớn đến con đường nghệ thuật của nam ca sĩ.

Dù sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, Long Nhật không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình trong những năm đầu. Phải đến khi thi đỗ vào Đoàn ca nhạc Hải Đăng (Nha Trang) vào đầu thập niên 1990, anh mới chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Từ đây, Long Nhật dần khẳng định tên tuổi với dòng nhạc trữ tình, dân ca, đặc biệt là những ca khúc mang âm hưởng quê hương như “Mấy nhịp cầu tre”, “Tình Huế”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Nhớ nhau hoài”…

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Long Nhật còn tham gia diễn xuất, dẫn chương trình và thường xuyên xuất hiện trong các show truyền hình, giữ được độ nhận diện ổn định suốt nhiều năm.

Tin đồn “bị bắt” gây chấn động và cú sốc lớn trong sự nghiệp

Trong sự nghiệp của mình, Long Nhật từng đối mặt với một trong những scandal lớn nhất showbiz Việt: Bị bắt trong một vụ việc liên quan đến “động mại dâm nam” tại Hà Nội.

Thông tin này lan truyền mạnh mẽ trong một thời gian dài khiến hình ảnh của nam ca sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Long Nhật đã nhiều lần lên tiếng khẳng định đây là tin đồn hoàn toàn sai sự thật.

"Tự nhiên đang rực rỡ thì có scandal đầu tiên giáng xuống cuộc đời tôi. Người ta bắt được một "động" mại dâm nam ở Hà Nội. Người chủ đó khai ra là có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đến đây chơi bời. Và đặc biệt có một người không chịu tới, chỉ gọi điện từ khách sạn yêu cầu "hàng" VIP, người này rất chịu chi, “ném tiền qua cửa sổ”, người đó là tôi", Long Nhật từng kể trong chương trình Ký ức tươi đẹp.

Thời điểm đó, Long Nhật cho biết bản thân anh rơi vào khủng hoảng tinh thần nặng nề, phải mất một thời gian dài mới cân bằng lại cuộc sống. Thông tin việc anh bị bắt cũng được các tờ báo đưa tin đính chính.

"Nhưng thông tin đính chính thì nhỏ như cái chứng minh nhân dân mà bài báo nói tôi bị bắt thì dài và người đọc tin tôi bị bắt nhiều hơn là bài đính chính", nguồn Tiền Phong.

Sau này Long Nhật vẫn thoải mái nhắc lại biến cố này một cách thoải mái, đối diện: "Sau này Long Nhật vẫn tự hỏi không hiểu vì lý do gì mà chủ động mại dâm đó lại liệt kê Long Nhật vào bảng danh sách đen ấy? Cũng có thể vì mời mãi mà vẫn bị từ chối, đấy là chưa kể có lúc Long Nhật còn phản ứng rất mạnh nên hắn đã thù anh chăng?", nam ca sĩ chia sẻ trên tờ Công an Nhân dân.

Bên cạnh scandal “bị bắt”, Long Nhật còn là nghệ sĩ nhiều năm liền vướng tin đồn về giới tính. Phong cách mềm mại, cách nói chuyện duyên dáng cùng loạt hình ảnh gỉa gái khiến anh thường xuyên trở thành đề tài bàn tán.

Long Nhật và vợ

Hôn nhân kín tiếng và điểm tựa sau sóng gió

Trái ngược với những ồn ào ngoài xã hội, Long Nhật lại có cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Anh kết hôn với bà xã Kim Ngân, quê Hải Phòng vào năm 1999. Hiện, Long Nhật có 4 người con.

Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ vợ là người đồng hành, luôn đứng sau ủng hộ và bảo vệ anh trước áp lực dư luận. Đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng vì scandal, chính gia đình là điểm tựa giúp anh vượt qua.

Dù vướng không ít tin đồn về đời tư, Long Nhật vẫn khẳng định vai trò của một người chồng, người cha và cho biết luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Chia sẻ về bít quyết giữ lửa hôn nhân, Long Nhật từng nói trong chương trình Gõ cửa thăm nhà: "Tôi có quan niệm vợ nói gì cũng im lặng, không bao giờ cãi nhau. Tôi nghĩ, tình yêu luôn cần được hâm nóng bởi sự lãng mạn, có như vậy tình cảm mới có màu sắc tươi mới và khiến con người ta không cảm thấy nhàm chán", ca sĩ nói.