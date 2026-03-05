Ca sĩ Khánh Hoàng tiết lộ tin nhắn đầy xót xa của Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời

Mới đây, ca sĩ Khánh Hoàng đăng dòng trạng thái khá dài tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ. Anh bày tỏ, anh nghe tin dữ từ nhiều bạn bè đồng nghiệp trên mạng xã hội. Mọi người đều khẳng định là Kasim đã ra đi.

Tuy nhiên, anh vẫn chờ mẹ của Kasim Hoàng Vũ – ca sĩ Bích Phương chính thức xác nhận xong hiện tại, chưa ai liên lạc được với bà. Anh sợ mình bị hớ giống như mấy năm trước.

Song đến giờ phút này, anh không thể không tin. Khánh Hoàng cho rằng, mẹ Kasim có lẽ vì quá đau buồn nên không trả lời ai hết.

Ca sĩ Khánh Hoàng (đứng giữa, cạnh Kasim Hoàng Vũ).

Ca sĩ Khánh Hoàng cũng bày tỏ nỗi thương tiếc với người quá cố và chia sẻ kỷ niệm đã từng có với Kasim. Anh viết: " Có lẽ giờ đây Kasim đã hết đau đớn vì tổn thương trên hàm mặt khiến khuôn mặt hiền lành, nụ cười tươi tắn đã không còn như xưa.

Và đặc biệt là giọng hát nội lực của em đã không còn vang vọng như ngày em đoạt giải Sao mai điểm hẹn trong năm 2004. Khánh Hoàng thấu hiểu đó là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà Kasim phải đối diện trong suốt những năm dài bị bạo bệnh.

Còn nhớ cách nay mười mấy năm trước, anh em từng đi show chung với nhau, được nghe em kể rất nhiều về những dự tính của em cho tương lai. Đi chung với em là cô bạn gái da ngăm ngăm giống như em và chăm sóc cho em thật là chu đáo. Khánh Hoàng còn nói "Được đó em, làm tới luôn đi em...".

Bẵng một thời gian, nghe tin em bị bệnh và khiến cho khuôn mặt biến dạng, Khánh Hoàng cảm thấy xót xa có nhắn tin hỏi thăm Kasim, thì em trả lời em phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày và đang chờ giải phẫu cấy ghép tiếp tục.

Lúc này Khánh Hoàng yên tâm cho em và cầu mong em qua "năm xui tháng hạn" thì em có thể hồi phục phần nào, dẫu rằng là vô cùng mong manh.

Cho đến 2 ngày qua (theo tin từ bạn bè) niềm hy vọng, tinh thần, ý chí... không chiến thắng được số mệnh, Kasim Hoàng Vũ - giọng ca của Sao mai điểm hẹn, giọng ca nhạc rock mạnh mẽ, giọng ca cao nguyên đầy nắng và gió... đã trút hơi thở cuối cùng. Vĩnh biệt ca sĩ Kasim Hoàng Vũ!" .

Khánh Hoàng chia sẻ tin nhắn với Kasim Hoàng Vũ về căn bệnh hoại tử xương hàm.

Cùng với những chia sẻ này, Khánh Hoàng đính kèm hình ảnh anh đi show chung với đàn em và cả hình ảnh chụp tin nhắn hai người nói chuyện.

Trong tin nhắn với Khánh Hoàng, Kasim tiết lộ về bệnh của mình: " Dạ, em bị hoại tử xương hàm anh. 3 năm trước phẫu thuật 1 lần rồi và họ mới chỉ làm bên dưới cằm trước để cho nó cứng cáp và có nói trong vòng 3 năm thì phần trên sẽ bị ăn ra và đến lúc đó sẽ mổ thay xương hàm luôn 1 lần.

Giờ cũng đã 3 năm như họ dự đoán. Giờ em uống thuốc giảm đau mỗi ngày để đợi đến tháng sau bắt đầu mổ, cấy ghép xương hàm bên trái anh" .

Ca sĩ Khánh Hoàng động viên đàn em: " Ráng cố gắng nha em. Qua năm anh nghĩ sẽ hết hạn tam tai" . Kasim trả lời: " Dạ vâng, em sẽ cố ạ. Em cảm ơn anh thật nhiều lắm ".

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thương xót với những đau đớn về thể xác mà Kasim đã chịu đựng. Một số người cho biết, họ rất yêu tiếng hát của Kasim Hoàng Vũ, đồng thời cầu nguyện anh sớm siêu thoát.

Kasim Hoàng Vũ chịu nhiều đau đớn trước khi mất.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ ca sĩ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh - Bích Phương - từng là ca sĩ nhạc rock. Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất .

Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu , Chết lúc nửa đêm.