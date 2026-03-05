Nữ ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại nói thẳng: "Không phải bây giờ Minh Tuyết nổi tiếng hơn mà tôi nhắc"

Mai Thiên Vân mới đây chia sẻ, trong các nghệ sĩ ở hải ngoại, cô có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Minh Tuyết nhất.

Nữ ca sĩ nói: "Khi bước chân ra hải ngoại thì người thân với tôi nhất là chị Minh Tuyết. Thực ra lúc đầu cũng hơi khó, không phải dễ quen thân đâu. Tôi tin vào chữ duyên.

Kể cả bây giờ, tôi rất bận rộn và chị Minh Tuyết còn bận hơn tôi rất nhiều nhưng mỗi khi chị ấy có vài ngày nghỉ ngơi ở Mỹ thôi nhưng đều nhớ tới Mai Thiên Vân.

Không gặp được thì chị ấy gọi hỏi thăm, hay nấu ăn rồi kêu qua nhà ăn. Điều tôi quý Minh Tuyết là dù bận rộn thế nào thì cũng luôn nhớ đến các bạn của mình.

Mai Thiên Vân, Nguyễn Hồng Nhung và Minh Tuyết trong một chương trình ca nhạc hồi năm 2023.

Tôi nhát nên không chủ động nhưng chị Minh Tuyết chủ động, điều đó làm tôi cảm thấy là dù ở xa, không gặp nhau thường nhưng vẫn nhớ đến nhau vậy thôi là quý rồi.

Không phải bây giờ Minh Tuyết tham gia Chị đẹp hay chương trình này chương trình kia, nổi tiếng hơn mà tôi nhắc. Đó là những tình cảm chân thành, sẽ làm mình nhớ mãi và còn mãi với tôi".

Mai Thiên Vân tên thật là Mai Thị Hậu, sinh năm 1982 tại Bến Tre cũ. Cô đam mê ca hát từ nhỏ. Năm 25 tuổi, cô sang Mỹ để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Mai Thiên Vân nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, quê hương.

Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, từng hoạt động tại Việt Nam với nghệ danh Mai Hậu trước khi định cư tại Mỹ. Tại hải ngoại, cô thường xuyên hát cặp với Quang Lê. Cùng với tiếng hát thiên phú, lại có sự may mắn này nên tên tuổi của côn cũng ngày càng được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn.