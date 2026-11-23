Nhờ sự hỗ trợ từ Ban quản lý Di tích Yên Tử, MV "Yên Tử Huyền Ca" của Hoàng Y Nhung đã được hoàn thiện trọn vẹn, thu trọn vào ống kính vẻ đẹp trầm mặc, linh thiêng của đất trời.

Lựa chọn một lối đi riêng tĩnh tại và sâu sắc hơn trên con đường nghệ thuật, mới đây ca sĩ Hoàng Y Nhung chính thức ra mắt dự án âm nhạc mang tên "Yên Tử Huyền Ca". Không đơn thuần là một sản phẩm giải trí, MV là thước phim âm nhạc ghi lại hành trình hành hương đầy cảm xúc của nữ ca sĩ tại non thiêng Yên Tử.

Hình ảnh Yên Tử trong MV của Hoàng Y Nhung.

"Yên Tử Huyền Ca" được Hoàng Y Nhung thai nghén từ năm 2025 trong khoảng thời gian tĩnh tâm tu tập. Tình cờ đọc được câu ca dao: "Trăm năm tích đức tu hành /Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu", một tâm nguyện mạnh mẽ đã thôi thúc cô phải một lần đặt chân đến vùng đất thiêng này.

Không chọn cách di chuyển dễ dàng, nữ ca sĩ quyết định bộ hành từ chân núi lên đỉnh Yên Tử để tự mình trải nghiệm con đường mà các bậc tiền nhân từng đi qua. Chia sẻ về chuyến đi mang tính bước ngoặt này, Hoàng Y Nhung bộc bạch: "Mỗi bước chân trên Yên Tử cũng là một lần tôi quay về soi rọi chính mình, nhận ra những phàm phu hiện hữu để biết khiêm nhường hơn, biết trân trọng những giá trị mà người đi trước đã để lại", nữ ca sĩ chia sẻ.

Một cảnh trong MV.

Giữa không gian núi rừng thanh tịnh, niềm hoan hỷ và sự an yên đã trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt để cô chắp bút sáng tác ca khúc "Yên Tử Huyền Ca", ngợi ca cuộc đời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Để mang đến những thước phim chân thực và hùng vĩ nhất, Hoàng Y Nhung đã quyết định đưa toàn bộ ê-kíp lên non thiêng Yên Tử. Lịch trình di chuyển liên tục, địa hình đồi núi hiểm trở và thời gian bấm máy eo hẹp đã tạo ra không ít thử thách, đặc biệt với những thành viên lần đầu đến đây.

Tuy nhiên, bằng tinh thần đồng lòng và sự hỗ trợ nhiệt thành từ Ban quản lý Di tích Yên Tử, MV đã được hoàn thiện trọn vẹn, thu trọn vào ống kính vẻ đẹp trầm mặc, linh thiêng của đất trời. Với Hoàng Y Nhung, "Yên Tử Huyền Ca" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một dấu mốc quan trọng trong quá trình tu tập và làm nghề.

Hoàng Y Nhung chọn lối sống chậm và tu tập Phật pháp.

"Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều gì quá lớn lao. Chỉ mong bằng khả năng nhỏ bé của mình, tôi có thể góp một phần để những câu chuyện lịch sử, những con người vĩ đại được tiếp tục nhắc nhớ qua âm nhạc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hoàng Y Nhung là ca sĩ, nhạc sĩ quê Cà Mau, từng đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu 2018. Cô ghi dấu ấn nhờ chất giọng trầm khàn qua loạt ca khúc tự sáng tác đạt triệu lượt nghe như Nhiều tiền để làm gì, Bán duyên. Sau biến cố lớn về tài chính, nữ ca sĩ rời showbiz, chọn lối sống chậm và tu tập Phật pháp tại Măng Đen. Từ đó, cô chuyển hướng sáng tác nhạc mang màu sắc chiêm nghiệm.